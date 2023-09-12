Новый аким Павлодара пообещал постоянно быть на связи с жителями города

Новым аким Павлодара Хасар Хабылбеков сделал первое заявление в должности, сообщает Zakon.kz.

Заявление опубликовано в Instagram.

"Уважаемые жители города Павлодар! Дорогие земляки! Сегодня я приступаю к должности акима города Павлодар. Благодарю за оказанное доверие главу региона Асаина Байханова и депутатов городского маслихата, обещаю оправдать его и приложить все усилия на благо родного и любимого города". Хасар Хабылбеков

Он отметил, что в своей работе будет стремиться развивать городскую среду для удобства и комфорта жителей областного центра.

"Совместно с коллегами нам предстоит решить немало вопросов, требующих усердной работы со стороны всех городских служб и госорганов. Я буду стараться быть открытым, на постоянной связи с жителями Павлодара и обеспечивать доступность городских служб. Волнующие вас вопросы и предложения вы можете направлять мне в личных сообщениях на странице в Instagram. Все они будут взяты в работу соответствующими ответственными лицами и будут на моем личном контроле. Процветания нашему городу!" Хасар Хабылбеков

4 сентября 2023 года акима Павлодара Ержана Иманзаипова сняли с должности в связи с ненадлежащей организацией работы по профилактике и предупреждению коррупции среди подчиненных, отсутствием требуемого контроля за реализацией важных для горожан проектов по развитию и благоустройству областного центра, ослаблением коммуникации городского акимата с населением Павлодара.



12 сентября новым акимом Павлодара стал Хасар Хабылбеков.