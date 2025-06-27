Казахстанцы по-новому могут заявить в полицию

Министерство внутренних дел Казахстана запустило новый цифровой сервис "Закон и Порядок". Его можно найти в приложении Egov Mobile, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 27 июня 2025 года, напомнили в пресс-службе МВД РК.

"Нажимаешь и сразу попадаешь на форму для обращения в полицию. Теперь любой сигнал о правонарушении, бытовом насилии, ДТП, происшествии с ребенком или другом нарушении общественного порядка можно отправить в один клик – без звонков и без визита в отдел полиции", – поделились в ведомстве подробностями использования нового сервиса.

Отмечается, что полиция получает сообщение мгновенно и сразу начинает реагировать.

Как работает новая вкладка

О том, что новый цифровой сервис "Закон и Порядок" запустили в Казахстане, стало известно 23 июня 2025 года.