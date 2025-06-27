#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
518.34
607.18
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
518.34
607.18
6.62
Общество

Казахстанцы по-новому могут заявить в полицию

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 11:40 Фото: Zakon.kz
Министерство внутренних дел Казахстана запустило новый цифровой сервис "Закон и Порядок". Его можно найти в приложении Egov Mobile, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 27 июня 2025 года, напомнили в пресс-службе МВД РК.

"Нажимаешь и сразу попадаешь на форму для обращения в полицию. Теперь любой сигнал о правонарушении, бытовом насилии, ДТП, происшествии с ребенком или другом нарушении общественного порядка можно отправить в один клик – без звонков и без визита в отдел полиции", – поделились в ведомстве подробностями использования нового сервиса.

Отмечается, что полиция получает сообщение мгновенно и сразу начинает реагировать.

Как работает новая вкладка

О том, что новый цифровой сервис "Закон и Порядок" запустили в Казахстане, стало известно 23 июня 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Новые “летающие” Sergek: дроны с камерами начнут патрулировать улицы Астаны
Общество
11:41, Сегодня
Новые “летающие” Sergek: дроны с камерами начнут патрулировать улицы Астаны
В Казахстане предлагают усовершенствовать институт усыновления
Общество
11:24, Сегодня
В Казахстане предлагают усовершенствовать институт усыновления
Алматинцы бьют тревогу из-за нашествия древесных клопов
Общество
10:58, Сегодня
Алматинцы бьют тревогу из-за нашествия древесных клопов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: