Новый цифровой сервис "Закон и Порядок" запустили в Казахстане

Фото: polisia.kz

Министерство внутренних дел запустило цифровой сервис "Закон и Порядок" – теперь граждане могут напрямую сообщать в полицию о правонарушениях через приложение Egov Mobile, сообщает Zakon.kz.

На главной странице приложения появилась отдельная иконка "Закон и Порядок". "С ее помощью можно быстро направить сообщение. Форма обращения простая и интуитивно понятная. Сигнал о происшествии – например, о нарушении общественного порядка, семейном насилии или ДТП – поступает оперативно, и полиция начинает реагировать сразу после получения сигнала". Пресс-служба МВД РК Отмечается, что аналогичные иконки также интегрированы в некоторые банковские приложения, что делает сервис доступным для широкой аудитории. Проект стал частью процесса цифровизации работы МВД в рамках реализации инициативы главы государства "Закон и Порядок". Цель – упростить и ускорить взаимодействие между полицией и гражданами, повысить оперативность реагирования и сделать помощь более доступной. Сервис работает круглосуточно, обращения принимаются по всей стране. Ранее сообщалось, когда будет готов казахстанский суперкомпьютер.

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