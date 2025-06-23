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События

Новый цифровой сервис "Закон и Порядок" запустили в Казахстане

новый цифровой сервис запустили в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 18:33 Фото: polisia.kz
Министерство внутренних дел запустило цифровой сервис "Закон и Порядок" – теперь граждане могут напрямую сообщать в полицию о правонарушениях через приложение Egov Mobile, сообщает Zakon.kz.

На главной странице приложения появилась отдельная иконка "Закон и Порядок".

"С ее помощью можно быстро направить сообщение. Форма обращения простая и интуитивно понятная. Сигнал о происшествии – например, о нарушении общественного порядка, семейном насилии или ДТП – поступает оперативно, и полиция начинает реагировать сразу после получения сигнала". Пресс-служба МВД РК

Отмечается, что аналогичные иконки также интегрированы в некоторые банковские приложения, что делает сервис доступным для широкой аудитории.

Проект стал частью процесса цифровизации работы МВД в рамках реализации инициативы главы государства "Закон и Порядок". Цель – упростить и ускорить взаимодействие между полицией и гражданами, повысить оперативность реагирования и сделать помощь более доступной.

Сервис работает круглосуточно, обращения принимаются по всей стране.

Ранее сообщалось, когда будет готов казахстанский суперкомпьютер.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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