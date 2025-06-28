В Астане на неделю частично закроют для движения улицу Чингиза Айтматова
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Жителей и гостей Астаны предупредили о среднем ремонте, который начинается на улице Чингиза Айтматова, сообщает Zakon.kz.
По информации столичного Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, из-за этого с 28 июня по 5 июля частично перекроют движение на участке от улицы К. Мухамедханова до шоссе Коргалжын.
"При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон", – отметили в управлении.
Фото: акимат Астаны
Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.
Ранее в City Transportation Systems рассказали, какие меры предприняли после того, как в Астане новые вагоны LRT разукрасили вандалы.
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