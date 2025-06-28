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Общество

В Астане на неделю частично закроют для движения улицу Чингиза Айтматова

Ремонт дорог, ремонт дороги, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2025 15:39 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Жителей и гостей Астаны предупредили о среднем ремонте, который начинается на улице Чингиза Айтматова, сообщает Zakon.kz.

По информации столичного Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, из-за этого с 28 июня по 5 июля частично перекроют движение на участке от улицы К. Мухамедханова до шоссе Коргалжын.

"При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон", – отметили в управлении.

Фото: акимат Астаны

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Ранее в City Transportation Systems рассказали, какие меры предприняли после того, как в Астане новые вагоны LRT разукрасили вандалы.

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Андрей Дюсупов
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