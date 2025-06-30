#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
520.39
609.58
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
520.39
609.58
6.63
Общество

Следователя Антикора изобличили по делу о взятке в ФСМС

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 18:14 Фото: Zakon.kz
Следователь Антикоррупционной службы по ВКО изобличен по расследуемому им уголовному делу в Фонде социального медицинского страхования (ФСМС), сообщает Zakon.kz.

Как отметил официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров 30 июня 2025 года, он получил взятку от участника процесса за смягчение тяжести вменяемой квалификации деяний.

"В настоящее время с санкции суда следователь взят под стражу. Расследование продолжается", – сказал Данияр Бигайдаров.

Ранее сообщалось, что в Восточно-Казахстанской области Антикоррупционная служба раскрыла схему с участием зампредседателя правления НАО "Фонд социального медицинского страхования". Похищено более 400 млн тенге, выделенных субъекту здравоохранения для оказания медицинских услуг населению.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Бауыржан Муканов
Читайте также
Чиновника, отвечающего за автодороги в СКО, уличили в получении 9,5 млн тенге взятки
Общество
19:31, Сегодня
Чиновника, отвечающего за автодороги в СКО, уличили в получении 9,5 млн тенге взятки
В Туркестане полицейский героически спас мужчину, пытавшегося спрыгнуть с моста
Общество
19:14, Сегодня
В Туркестане полицейский героически спас мужчину, пытавшегося спрыгнуть с моста
Антикор прокомментировал назначение осужденного вице-министра Мусайбекова
Общество
18:59, Сегодня
Антикор прокомментировал назначение осужденного вице-министра Мусайбекова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: