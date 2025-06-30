Следователя Антикора изобличили по делу о взятке в ФСМС

Следователь Антикоррупционной службы по ВКО изобличен по расследуемому им уголовному делу в Фонде социального медицинского страхования (ФСМС), сообщает Zakon.kz.

Как отметил официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров 30 июня 2025 года, он получил взятку от участника процесса за смягчение тяжести вменяемой квалификации деяний.

"В настоящее время с санкции суда следователь взят под стражу. Расследование продолжается", – сказал Данияр Бигайдаров.

Ранее сообщалось, что в Восточно-Казахстанской области Антикоррупционная служба раскрыла схему с участием зампредседателя правления НАО "Фонд социального медицинского страхования". Похищено более 400 млн тенге, выделенных субъекту здравоохранения для оказания медицинских услуг населению.