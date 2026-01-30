#Казахстан в сравнении
События

Обновление руководства в ФСМС на фоне скандала: кто еще получил должности в правлении фонда

Бахытжан Абдуллаев, Индира Ерденова, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 11:40 Фото: пресс-служба НАО "ФСМС"
Новые кадровые назначения произошли в НАО "Фонд социального медицинского страхования" (НАО "ФСМС") на фоне скандала, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 30 января 2026 года, стало известно из сайта фонда:

"Бахытжан Абдуллаев назначен заместителем председателя правления ФСМС".

Фото: пресс-служба НАО "ФСМС"

Он на протяжении многих лет работал в сфере здравоохранения. Свою трудовую деятельность начал в городской больнице №1 Астаны с должностей санитара и акушера, затем работал врачом-трансфузиологом, врачом-хирургом, а также занимал должность заведующего отделением. В этом медицинском учреждении он исполнял обязанности заместителя главного врача.

С 2023 года по настоящее время Бахытжан Абдуллаев занимал должность заместителя руководителя Управления здравоохранения Шымкента.

"Также коллективу ФСМС была представлена заместитель председателя правления Индира Ерденова", – добавили в пресс-службе фонда.

Фото: пресс-служба НАО "ФСМС"

Она на протяжении ряда лет работала в системе Министерства финансов РК. В частности, работала в Комитете по работе с несостоятельными должниками, а также в Комитете казначейства, где прошла путь от главного эксперта до руководящих должностей в Департаменте внутренних закупок и активов.

До нового назначения Индира Ерденова занимала должность директора Департамента цифровизации Комитета государственных доходов.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 11:40
Депутат о хищении средств ОСМС: Должны понести ответственность бывшие министры и вице-министры

С апреля по ноябрь 2025 года должность председателя правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" занимал Айдын Кульсеитов. Позднее стало известно, что его полномочия досрочно прекращены с 1 декабря.

16 января 2026 года мы писали, что правительство Казахстана выявило множество нарушений в финансировании медорганизаций. В связи с этим премьер-министр Олжас Бектенов поручил передать ФСМС Министерству финансов РК.

21 января на заседании правительства Олжас Бектенов заявил, что соответствующие проверки в Фонде социального медицинского страхования уже начаты. Премьер подчеркнул, что виновные лица будут привлечены к ответственности.

23 января стало известно, что в Фонде социального медицинского страхования назначено новое руководство. Новым председателем правления ФСМС стала Гульмира Сабденбек, ее первым заместителем – Айдар Мекебеков.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
