Антикор прокомментировал назначение осужденного вице-министра Мусайбекова

Официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров 30 июня 2025 года прокомментировал назначение генеральным директором хоккейного клуба "Барыс" осужденного экс-вице-министра культуры и спорта Сакена Мусайбекова, сообщает Zakon.kz.

Данияр Бигайдаров напомнил, что Мусайбеков был осужден за мошенничество. Тогда статья 189, часть 4 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса не являлась коррупционной статьей.

"Сейчас данная статья 189, часть 4 является коррупционной. Теперь все лица, которые будут осуждены по данной статье, не будут иметь возможности работать, то есть, все ограничения на них будут возложены, пожизненное лишение права занимать должность на госслужбе, в квазигоссекторе и так далее", – сказал Данияр Бигайдаров.

Он добавил, что законодательство изменили в 2022 году после того, как Антикор инициировал поправки.

Ранее сообщалось, что генеральным директором клуба "Барыс" назначен Сакен Мусайбеков.