Официальный представитель о реорганизации Антикора: Узнал из соцсетей
Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов
Официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров 30 июня 2025 года прокомментировал реорганизацию своего ведомства, сообщает Zakon.kz.
Данияр Бигайдаров заявил, что не уполномочен давать какие-либо комментарии.
"Я, как и вы, узнал только что, из социальных сетей о данном решении. Комментировать данное решение я не уполномочен. Оно было принято не органом, а вышестоящим лицом. Так что я не могу дать какой-либо комментарий", – сказал он.
Ранее сообщалось, что Антикоррупционная служба реорганизована указом президента и теперь входит в состав Комитета национальной безопасности.
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