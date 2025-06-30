Официальный представитель о реорганизации Антикора: Узнал из соцсетей

Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов

Официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров 30 июня 2025 года прокомментировал реорганизацию своего ведомства, сообщает Zakon.kz.

Данияр Бигайдаров заявил, что не уполномочен давать какие-либо комментарии. "Я, как и вы, узнал только что, из социальных сетей о данном решении. Комментировать данное решение я не уполномочен. Оно было принято не органом, а вышестоящим лицом. Так что я не могу дать какой-либо комментарий", – сказал он. Ранее сообщалось, что Антикоррупционная служба реорганизована указом президента и теперь входит в состав Комитета национальной безопасности.

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