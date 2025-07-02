Гнойное воспаление и удаление части важного органа: в Алматы врачи забыли марлю в пациентке

В Алматы при операции в теле женщины забыли марлю. Об этом вопиющем случае рассказала общественности казахстанский юрист Анна Чернова. Специалист призвала придать огласке шокирующую историю, сообщает Zakon.kz.

Так, алматинка родила третьего ребенка путем кесарева сечения в одном из государственных родильных домов. Уже на следующий день после операции она пожаловалась врачам на острую боль.

"Врачи отмахнулись. Осмотр провели, как нам кажется, формально и потом выписали ее. "Все чисто!" – пишет Чернова.

Но женщину ждали 9 месяцев боли. По словам юриста, женщина не могла нормально спать, есть, с трудом передвигалась, не могла поднять на руки своего новорожденного ребенка. Вес стремительно уходил, боли нарастали.

После многократных обращений в частные клиники и десятки обследований во время компьютерной томографии (КТ) снимки показали образование в области малого таза.

"Ее срочно госпитализировали. Во время экстренной операции врачи были потрясены: внутри женщины все это время находилась забытая марлевая салфетка, оставленная в брюшной полости врачами государственного роддома во время кесарева. За 9 месяцев марля вызвала гнойное воспаление, перитонит и разрушила внутренние органы. Часть кишечника пришлось удалить…". Анна Чернова

Сложнейшая операция длилась семь часов. Врачи признались, что через неделю женщину не удалось бы спасти. Теперь ее ждет еще одна операция, но ее можно будет провести только через полтора года.

Чернова в заключительной части с сожалением отмечает, что медики не дают никаких гарантий, что она когда-либо сможет вернуться к полноценной жизни:

"Реабилитация будет долгой, болезненной и без гарантий".

В Управлении общественного здравоохранения (УОЗ) Алматы на запрос корреспондента Zakon.kz заявили, что инициировано обращение в Комитет контроля качества и безопасности медицинской деятельности Министерства здравоохранения с просьбой провести проверку по данному инциденту.

"По итогам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования в установленном порядке в рамках действующего законодательства". Пресс-служба УОЗ Алматы

1 июля стало известно, что новорожденную девочку с редкой патологией прооперировали врачи перинатального центра Шымкента. Почти сразу после рождения младенцу был поставлен диагноз, при котором нарушается проходимость тонкого кишечника, – состояние, способное угрожать жизни.