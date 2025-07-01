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События

В Шымкенте прооперировали новорожденную девочку с редкой патологией

в Шымкенте малышке с редкой патологией провели операцию, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 18:17 Фото: pixabay
Новорожденную девочку с редкой патологией прооперировали врачи перинатального центра Шымкента, сообщает Zakon.kz.

По информации портала Otyrar, ребенок весом 2300 граммов родился 3 июня. Почти сразу после рождения был поставлен диагноз, при котором нарушается проходимость тонкого кишечника – состояние, способное угрожать жизни младенца.

Хирурги центра провели сложную операцию – дуодено-дуоденостомию, позволившую восстановить функции желудочно-кишечного тракта. Медицинская команда обеспечила полный послеоперационный уход, что позволило избежать осложнений.

Отметим, что девочка уже чувствует себя хорошо и выписана домой вместе с матерью. Медики отмечают стабильное состояние пациентки и успешность лечения.

Ранее алматинские кардиохирурги провели операцию на сердце недоношенному ребенку.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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