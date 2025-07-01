В Шымкенте прооперировали новорожденную девочку с редкой патологией
Фото: pixabay
Новорожденную девочку с редкой патологией прооперировали врачи перинатального центра Шымкента, сообщает Zakon.kz.
По информации портала Otyrar, ребенок весом 2300 граммов родился 3 июня. Почти сразу после рождения был поставлен диагноз, при котором нарушается проходимость тонкого кишечника – состояние, способное угрожать жизни младенца.
Хирурги центра провели сложную операцию – дуодено-дуоденостомию, позволившую восстановить функции желудочно-кишечного тракта. Медицинская команда обеспечила полный послеоперационный уход, что позволило избежать осложнений.
Отметим, что девочка уже чувствует себя хорошо и выписана домой вместе с матерью. Медики отмечают стабильное состояние пациентки и успешность лечения.
Ранее алматинские кардиохирурги провели операцию на сердце недоношенному ребенку.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript