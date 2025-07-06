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Общество

В Петропавловске открыли первую в стране модульную спасательную станцию

МЧС, Петропавловск, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2025 10:50 Фото: МЧС РК
Глава МЧС Чингис Аринов открыл первую в Казахстане модульную спасательную станцию, которую построили в Петропавловске, сообщает Zakon.kz.

Она расположена на берегу реки Есиль и стала ключевым звеном в системе реагирования на происшествия на воде в Северо-Казахстанской области. Станция обеспечит контроль над прибрежной зоной и критически важными объектами – автомобильным мостом и плотиной Петропавловского гидроузла.

В МЧС отметили, что она станет пилотной для внедрения подобной инфраструктуры в других регионах страны.

"Мы усиливаем присутствие спасательных подразделений там, где это действительно нужно. Здесь у спасателей есть всё, чтобы действовать без промедления", – подчеркнул министр.

С начала 2025 года спасатели Северо-Казахстанской области совершили более 1200 выездов.

Ранее в МЧС показали кадры работы Республиканского оперативно-спасательного отряда. С начала 2024 года его сотрудники совершили 574 выезда. На их счету спасенные жизни 561 человека, в том числе 137 детей.

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Андрей Дюсупов
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