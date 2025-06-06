#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
510.19
582.79
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
510.19
582.79
6.46
Происшествия

Более 500 спасенных жизней: в МЧС показали кадры работы Республиканского оперативно-спасательного отряда

вертолет, МЧС, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2025 11:47 Фото: МЧС РК
574 выезда совершили сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС Казахстана с начала 2024 года. На их счету спасенные жизни 561 человека, в том числе 137 детей, сообщает Zakon.kz.

Фото: МЧС РК

В пресс-службе МЧС рассказали о буднях сотрудников РОСО, которые участвуют в ликвидации последствий паводков, спасают людей из снежных заносов, ищут пропавших туристов, оказывают помощь при дорожно-транспортных происшествиях.

Фото: МЧС РК

"В состав отряда входят высококвалифицированные специалисты: альпинисты, водолазы, кинологи и другие специалисты. Каждый обладает не только профильными знаниями и техническими навыками, но и большим опытом работы, высокой стрессоустойчивостью, физической выносливостью и умением работать в команде. Спасательные операции часто продолжаются часами, а порой и сутками, в условиях, где цена ошибки слишком высока", – отметили в МЧС.

Фото: МЧС РК

Одной из самых сложных и масштабных операций стала миссия на плато Ассы в январе 2023 года, когда семь человек, включая ребенка, отправились на внедорожниках в горы и не вернулись. Связь с ними прервалась. В ходе поисков выяснилось, что в снежном плену оказались не семь, а порядка 100 человек на 43 машинах.

"В течение нескольких суток спасатели обеспечивали людей топливом, горячим питанием, проводили эвакуацию женщин и детей, на высокопроходимой технике и снегоходах. Постепенно колонны автомобилей начали спускаться с плато. Благодаря профессионализму и слаженным действиям всех участников операции никто не пострадал", – напомнили в МЧС.

Ранее казахстанцев предупредили об изменениях правил безопасности на водоемах.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Асель Аукешева
Читайте также
В Астане провели операцию по спасению кошки
Происшествия
10:32, Сегодня
В Астане провели операцию по спасению кошки
Столкновение трех машин по пути из Алматы в Конаев: несколько человек серьезно пострадали
Происшествия
01:16, 06 июня 2025
Столкновение трех машин по пути из Алматы в Конаев: несколько человек серьезно пострадали
Два автомобиля сгорели в Алматы
Происшествия
00:33, 06 июня 2025
Два автомобиля сгорели в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: