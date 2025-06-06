Более 500 спасенных жизней: в МЧС показали кадры работы Республиканского оперативно-спасательного отряда

574 выезда совершили сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС Казахстана с начала 2024 года. На их счету спасенные жизни 561 человека, в том числе 137 детей, сообщает Zakon.kz.

Фото: МЧС РК

В пресс-службе МЧС рассказали о буднях сотрудников РОСО, которые участвуют в ликвидации последствий паводков, спасают людей из снежных заносов, ищут пропавших туристов, оказывают помощь при дорожно-транспортных происшествиях.

Фото: МЧС РК

"В состав отряда входят высококвалифицированные специалисты: альпинисты, водолазы, кинологи и другие специалисты. Каждый обладает не только профильными знаниями и техническими навыками, но и большим опытом работы, высокой стрессоустойчивостью, физической выносливостью и умением работать в команде. Спасательные операции часто продолжаются часами, а порой и сутками, в условиях, где цена ошибки слишком высока", – отметили в МЧС.

Фото: МЧС РК

Одной из самых сложных и масштабных операций стала миссия на плато Ассы в январе 2023 года, когда семь человек, включая ребенка, отправились на внедорожниках в горы и не вернулись. Связь с ними прервалась. В ходе поисков выяснилось, что в снежном плену оказались не семь, а порядка 100 человек на 43 машинах.

"В течение нескольких суток спасатели обеспечивали людей топливом, горячим питанием, проводили эвакуацию женщин и детей, на высокопроходимой технике и снегоходах. Постепенно колонны автомобилей начали спускаться с плато. Благодаря профессионализму и слаженным действиям всех участников операции никто не пострадал", – напомнили в МЧС.

Ранее казахстанцев предупредили об изменениях правил безопасности на водоемах.