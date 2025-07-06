Два звездопада смогут увидеть казахстанцы в июле

Второй месяц лета в этом году малопривлекателен для астрономических наблюдений невооруженным глазом. Однако у казахстанцев в июле есть шанс дважды увидеть звездопады, сообщает Zakon.kz.

Жителей Земли ждут редкие планетные сближения, полнолуние, метеорные потки и другие интересные небесные события. Но насладиться этим великолепием смогут жители определенных территории и при условии наличия оборудования.

Что же до казахстанцев, то мы станем свидетелями двух "метеритных дождей".

Первый метеорный поток под названием альфа-Каприкорниды, стартует с 12 июля и продлится до 12 августа. Он будет слабым по своей интенсивности. Максимум случится в ночь на 30 июля.

"Хотя число метеоров в нем невелико, но его стоит наблюдать, поскольку есть большой шанс увидеть яркие болиды. Тем более, что в этот раз растущая Луна (фаза 27%) зайдет до того, как радиант окажется высоко в небе. Так что условия благоприятны для наблюдения потока в утренние часы", – отмечают специалисты.

В эту же ночь достигнет максимума и более сильный метеорный поток – Южные дельта-Аквариды. Его можно наблюдать в течение недели до и после 30 июля в предрассветные часы, хотя в целом он активен с 18 июля по 12 августа.

В этом году данный поток ожидается немного более активным, чем обычно, но как правило нем слабые метеоры, поэтому их лучше всего наблюдать, вдали от городской засветки.

А вот ярких комет в июле пока не ожидается.

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