Два звездопада смогут увидеть казахстанцы в июле
Жителей Земли ждут редкие планетные сближения, полнолуние, метеорные потки и другие интересные небесные события. Но насладиться этим великолепием смогут жители определенных территории и при условии наличия оборудования.
Что же до казахстанцев, то мы станем свидетелями двух "метеритных дождей".
Первый метеорный поток под названием альфа-Каприкорниды, стартует с 12 июля и продлится до 12 августа. Он будет слабым по своей интенсивности. Максимум случится в ночь на 30 июля.
"Хотя число метеоров в нем невелико, но его стоит наблюдать, поскольку есть большой шанс увидеть яркие болиды. Тем более, что в этот раз растущая Луна (фаза 27%) зайдет до того, как радиант окажется высоко в небе. Так что условия благоприятны для наблюдения потока в утренние часы", – отмечают специалисты.
В эту же ночь достигнет максимума и более сильный метеорный поток – Южные дельта-Аквариды. Его можно наблюдать в течение недели до и после 30 июля в предрассветные часы, хотя в целом он активен с 18 июля по 12 августа.
В этом году данный поток ожидается немного более активным, чем обычно, но как правило нем слабые метеоры, поэтому их лучше всего наблюдать, вдали от городской засветки.
А вот ярких комет в июле пока не ожидается.
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