В США приступили к изучению метеорита, который врезался в дом

Научный музей в Джорджии приступил к изучению куска от метеорита, который врезался в жилой дом в США в конце июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По информации New York Post, космическое тело раскололось в воздухе на мелкие осколки. Кроме того куска, что врезался в дом, были обнаружены еще несколько в 40 милях (64 км) к юго-востоку от Атланты.

"Тело вызвало звуковой удар, эквивалентный взрыву 20 тонн тротила за один раз, который потряс регион", – говорится в материале.

По мнению ученых, метеориту миллиард лет. После изучения камень дополнит коллекцию Научного музея, в которой уже 28 космических тел.

27 июня 2025 года тысячи жителей южных штатов в США засняли огромный метеорит в небе. Один из его кусков врезался в дом.