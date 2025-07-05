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Наука и технологии

В США приступили к изучению метеорита, который врезался в дом

космос, ночное небо, звездопады, метеориты, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2025 10:41 Фото: pexels
Научный музей в Джорджии приступил к изучению куска от метеорита, который врезался в жилой дом в США в конце июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По информации New York Post, космическое тело раскололось в воздухе на мелкие осколки. Кроме того куска, что врезался в дом, были обнаружены еще несколько в 40 милях (64 км) к юго-востоку от Атланты.

"Тело вызвало звуковой удар, эквивалентный взрыву 20 тонн тротила за один раз, который потряс регион", – говорится в материале.

По мнению ученых, метеориту миллиард лет. После изучения камень дополнит коллекцию Научного музея, в которой уже 28 космических тел.

27 июня 2025 года тысячи жителей южных штатов в США засняли огромный метеорит в небе. Один из его кусков врезался в дом.

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Андрей Дюсупов
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