Продюсер об отмене концерта Земфиры в Алматы: Неправильная концертная площадка

Продюсер компании "Астана Концерт" Малик Хасенов на брифинге в СЦК 10 июля 2025 года рассказал, почему отменили концерт Земфиры в Алматы, передает корреспондент Zakon.kz.

Малик Хасенов считает, что такой исход связан с выбором локации.

"На самом деле со стороны государства никаких вопросов нет. Если говорить про концерт Земфиры, вы видели сначала, что он был анонсирован на территории другой площадки. То есть месяц велись продажи на одну площадку, потом они увидели, что продажи низкие. Эта площадка была, если я не ошибаюсь, очень далеко от города Алматы. Это открытая площадка, она была неизвестная. Потом они перенесли на вторую площадку. То есть вопрос был только в этом", – считает он.

По его словам, территория стадиона КазНУ – "неправильная концертная площадка".

"Нам кажется, что в данном случае организаторы, так как они мои коллеги, я их не могу критиковать, но почему они не воспользовались площадкой "Алматы Арена", где в 2023 году концерт Зефиры прошел успешно. Организаторы были не казахстанские. Может быть, они просто не понимали инфраструктуру и не знали наш рынок, но по концерту Земфиры 100% видно, что это абсолютно неправильный выбор площадки, плохие продажи билетов и, соответственно, потом во всем "виновато государство". Но это не так", – заявил спикер.

Он привел в пример ситуацию с организацией концерта Дженнифер Лопес в Алматы.

"Вопрос проработки площадки есть. Чтобы вы понимали, вы же сами видели наши проблемы по концерту Дженнифер Лопес на стадионе в Алматы. Игра "Кайрат" – "Женис" перенесена. То есть мы этот вопрос оперативно пытались и с футбольным клубом "Кайрат" решить, и с Казахстанской федерацией футбола, и с руководством клуба "Женис". Там провели трехсторонние большие переговоры. Спасибо еще раз говорю руководству всех футбольных клубов и федераций. Мы этот вопрос решили. И в том числе такая же ситуация могла состояться и у организаторов концерта Земфиры, и у других артистов", – резюмировал Малик Хасенов.

Концерт Земфиры должен был состояться 6 июля 2025 года на стадионе "Хан-Тенгри". Но 18 июня исполнительница хита "Прости меня, моя любовь" сообщила о его отмене. По ее словам, с самого начала все пошло не так.