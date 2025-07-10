#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
518.97
607.3
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
518.97
607.3
6.64
Общество

Продюсер об отмене концерта Земфиры в Алматы: Неправильная концертная площадка

концерт, Алматы, билеты , фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2025 12:33 Фото: Instagram/zemfiraworld
Продюсер компании "Астана Концерт" Малик Хасенов на брифинге в СЦК 10 июля 2025 года рассказал, почему отменили концерт Земфиры в Алматы, передает корреспондент Zakon.kz.

Малик Хасенов считает, что такой исход связан с выбором локации.

"На самом деле со стороны государства никаких вопросов нет. Если говорить про концерт Земфиры, вы видели сначала, что он был анонсирован на территории другой площадки. То есть месяц велись продажи на одну площадку, потом они увидели, что продажи низкие. Эта площадка была, если я не ошибаюсь, очень далеко от города Алматы. Это открытая площадка, она была неизвестная. Потом они перенесли на вторую площадку. То есть вопрос был только в этом", – считает он.

По его словам, территория стадиона КазНУ – "неправильная концертная площадка".

"Нам кажется, что в данном случае организаторы, так как они мои коллеги, я их не могу критиковать, но почему они не воспользовались площадкой "Алматы Арена", где в 2023 году концерт Зефиры прошел успешно. Организаторы были не казахстанские. Может быть, они просто не понимали инфраструктуру и не знали наш рынок, но по концерту Земфиры 100% видно, что это абсолютно неправильный выбор площадки, плохие продажи билетов и, соответственно, потом во всем "виновато государство". Но это не так", – заявил спикер.

Он привел в пример ситуацию с организацией концерта Дженнифер Лопес в Алматы.

"Вопрос проработки площадки есть. Чтобы вы понимали, вы же сами видели наши проблемы по концерту Дженнифер Лопес на стадионе в Алматы. Игра "Кайрат" – "Женис" перенесена. То есть мы этот вопрос оперативно пытались и с футбольным клубом "Кайрат" решить, и с Казахстанской федерацией футбола, и с руководством клуба "Женис". Там провели трехсторонние большие переговоры. Спасибо еще раз говорю руководству всех футбольных клубов и федераций. Мы этот вопрос решили. И в том числе такая же ситуация могла состояться и у организаторов концерта Земфиры, и у других артистов", – резюмировал Малик Хасенов.

Концерт Земфиры должен был состояться 6 июля 2025 года на стадионе "Хан-Тенгри". Но 18 июня исполнительница хита "Прости меня, моя любовь" сообщила о его отмене. По ее словам, с самого начала все пошло не так.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Могут ли в Астане провести турнир UFC
Общество
13:33, Сегодня
Могут ли в Астане провести турнир UFC
Концерт Дженнифер Лопес в Казахстане: организаторы забрали у перекупщиков более 1000 билетов
Общество
12:54, Сегодня
Концерт Дженнифер Лопес в Казахстане: организаторы забрали у перекупщиков более 1000 билетов
Запрет на купание и иск в суд: что не так с озером Сайран
Общество
12:49, Сегодня
Запрет на купание и иск в суд: что не так с озером Сайран
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: