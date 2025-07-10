Концерт Дженнифер Лопес в Казахстане: организаторы забрали у перекупщиков более 1000 билетов

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Продюсер компании "Астана К3онцерт" Малик Хасенов на брифинге в СЦК 10 июля 2025 года рассказал, что делается для борьбы с перекупщиками билетов на концерт Дженнифер Лопес в Астане и Алматы, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил про ограничение – четыре билета в одни руки. "В системе электронной очереди – четыре билета на один адрес. Второе, внедрены ваучеры. Потому что ваучер – это не билет, это меморандум о покупке. Сам билет будет доступен за три дня до концерта. То есть в любой момент мы можем ваучер отменить, человек назад получит деньги, и мы его просто возвращаем в продажу, что и произошло. Более 1000 билетов мы забрали у перекупщиков. Мы все видели новости, что билеты на J.Lo продавались по 500 тыс. тенге. Хотя на самом деле максимальная стоимость билета была 180 тыс. Вы представляете уровень перепродажи?" – сказал Хасенов. Эта работа, по его словам, будет продолжена. "Мы хотим, чтобы зритель увидел, насладился концертом, чтобы приехал турист, но мы против того, чтобы перекупщики зарабатывали на нас космические гонорары. Потому что каждый из вас, кто когда-либо сталкивался с таким концертом, ты видишь цену номинальную на билете условно 50 тыс., а тебе говорят, что нужно за билет заплатить 150 тыс. Наверное, это какие-то вопросы вызывает, что это какой-то теневой рынок, это какая-то неправильная бизнес-модель. Почему и как он забрал эти билеты? То есть мы минимизировали это на концерте J.Lo, и эта работа будет также продолжена не только на концерте Backstreet Boys, но и на последующих концертах", – заверил спикер. Ранее Малик Хасенов сообщил, что концерты Дженнифер Лопес и Backstreet Boys принесут бюджету более 1 млрд тенге налогов.

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