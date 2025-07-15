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Общество

275 жизней за 6 месяцев: МВД призывает казахстанцев снизить скорость

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 16:15 Фото: Zakon.kz
Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана в очередной раз обращается к казахстанцам с настоятельным призывом соблюдать скоростной режим, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, за шесть месяцев 2025 года на дорогах страны зафиксировано более трех миллионов случаев превышения скорости.

"Несоблюдение скоростного режима остается одной из главных причин смертельных аварий".Преес-служба МВД РК

Далее отмечено, что за полгода:

  • в населенных пунктах из-за превышения скорости произошло 1129 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в результате которых погибли 95 человек.
  • на трассах республиканского и областного значения – 986 ДТП, унесших жизни 180 человек.

МВД в очередной раз подчеркивает:

"Соблюдение скоростного режима – это не формальность, а ключ к безопасности каждого".

Ранее стражи порядка заявили, что за полгода в Казахстане удалось заблокировать почти 67 млн звонков с подменных номеров, изъять 74 устройства sim-box и более 88 тысяч незарегистрированных SIM-карт.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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