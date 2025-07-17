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Общество

"Таза Қазақстан": как в Астане развивают городскую среду

В Астане развивают городскую среду, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 15:32 Фото: акимат города Астаны
В рамках масштабной экологической инициативы "Таза Қазақстан" в Астане провели республиканский семинар по вопросам урбанистики и развития городской среды, передает официальный сайт столичного акимата.

Семинар собрал более 100 участников из всех регионов страны. О проводимой работе по стране рассказал министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев, акимы городов, заместители глав областей проинформировали о ситуации в регионах и рассказали о планах на будущее.

Фото: акимат города Астаны

Аким Астаны Женис Касымбек представил стратегические подходы к развитию столицы. Так, в столице приоритет в градостроительной политике отводится развитию социальной инфраструктуры – строительству школ, поликлиник, больниц и детских садов. Параллельно проводится работа по строительству новых дорог и ремонту уже имеющихся. Активно развивается транспортная система, в том числе увеличивается доля общественного транспорта. В планах – нарастить его с текущих 41% до 71% к 2029 году, с обновлением автобусного парка и строительством новых транспортных развязок. Также продолжается реализация проекта LRT, тестовый запуск первой линии запланирован на сентябрь текущего года.

Фото: акимат города Астаны

Развивается пешеходная инфраструктура

Особое внимание уделяется озеленению столицы, благоустройству и архитектурному освещению. С наступлением весны проводятся различные экоакции в рамках проекта "Таза Қазақстан".

По Астане ежегодно высаживается более 1 миллиона зеленых насаждений. Чтобы следить за их состоянием, внедрен Устав озеленения, начата цифровизация деревьев.

Фото: акимат города Астаны

В текущем году благоустройством охвачено 170 общественных пространств – от парков и скверов до ключевых улиц. Реализуются крупные проекты благоустройства улиц, набережных и общественных пространств, включая экопарк на территории Малого Талдыколя, зеленый пешеходный коридор Green Line и новый парк Damu.

Фото: акимат города Астаны

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Айсулу Омарова
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