Более тысячи банкиров поддержали экологическую акцию "Таза Қазақстан" в Астане

Фото: акимат Астаны

В рамках общенациональной экологической инициативы "Таза Қазақстан" в столице на берегу канала Нура-Ишим прошел масштабный субботник с участием представителей финансового сектора, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

К экологической акции присоединились сотрудники Национального банка и банков второго уровня – всего около 1000 человек. Участники привели в порядок территорию проспекта Улы Дала: собрали мусор, провели санитарную очистку, а также подготовили площадки для посадки деревьев и выполнили работы по благоустройству. Фото: акимат Астаны "Этой акцией мы хотим дать старт весенним субботникам и показать, что забота о природе – это задача каждого. Наша цель – сформировать культуру ответственности за чистоту среди граждан. Сегодня мы очистили парк, чтобы горожане могли с удовольствием проводить здесь время", – отметил заместитель директора филиала фонда "Даму" в Астане Айбек Каримов. Фото: акимат Астаны Особым моментом мероприятия стало раскрытие флага "Таза Қазақстан" в рамках челленджа от Национального банка другим представителям финансового сектора. Фото: акимат Астаны "Сегодня в рамках экологической акции "Таза Қазақстан" мы провели субботник, на который откликнулись банки и предприниматели. Мы передали флаг другим финансовым организациям в знак единства и общей ответственности за чистоту и экологию нашей страны и города", – рассказал заместитель руководителя Управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны Куандык Курмашев. Фото: акимат Астаны Ранее масштабный экологический месячник стартовал в Астане.

