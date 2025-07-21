В Туркестане прошло мероприятие "Река без мусора: экология, спорт и безопасность"

На берегу реки Орангай в городе Туркестан был организован субботник на тему "Река без мусора: экология, спорт и безопасность". Также в ходе субботника прошел специальный семинар-тренинг в рамках экологической акции "Таза Қазақстан".

Мероприятие направлено на формирование экологической культуры и предупреждение инцидентов, происходящих в зонах, запрещенных к купанию. В экологическом мероприятии принял участие директор областного КГУ "Молодежный ресурсный центр" Ернар Бектаев, который высказал свое мнение в рамках данной темы. Кроме того, с участием сотрудников областного департамента по чрезвычайным ситуациям прошли специальные обучающие занятия по правилам безопасности и оказанию первой помощи при купании.

Фото: региональная служба коммуникаций Туркестанской области

"Проводимый сегодня субботник "Река без мусора: экология, спорт и безопасность" – важное мероприятие, призывающее молодежь к охране природы, бережному отношению к водным ресурсам и соблюдению правил безопасности в летний сезон. Это не просто работа по уборке, это мера, направленная на формирование экологической культуры, повышение общественной ответственности и адаптацию молодежи к активному образу жизни. Кроме того, на сегодняшнем мероприятии с участием специалистов департамента по чрезвычайным ситуациям были разъяснены правила безопасности и оказание первой помощи. В частности, привлечь внимание молодежи к тому, насколько опасны места, где запрещено купаться, – очень актуальный вопрос в настоящее время. В целом считаю, что подобные мероприятия, проводимые в рамках акции "Таза Қазақстан", должны и впредь иметь системное продолжение. Потому что охрана окружающей среды – это гражданский долг каждого гражданина", – сказал Ернар Бектаев.

Фото: региональная служба коммуникаций Туркестанской области

В Туркестанской области в рамках программы "Таза Қазақстан", инициированной главой государства Касым-Жомартом Токаевым, в текущем году усилена работа. Согласно плану в населенных пунктах прошли субботники, в области прошли конкурсы "Образцовое село", определены лучшие населенные пункты. Кроме того, в регионе уделено внимание благоустройству, содержанию фасадов объектов, освещения и фонтанов, приведению в порядок дорожных знаков. Также в центре внимания чистота объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, религии.