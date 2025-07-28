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Общество

В Актау прошел массовый субботник по очистке побережья Каспия

Таза Казахстан, Каспий, экология, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2025 13:38 Фото: пресс-служба акима Мангистауской области
Сегодня, 28 июля, на территории "Теплого пляжа" в Актау в рамках общенациональной экологической акции "Таза Қазақстан" был организован массовый субботник.

В мероприятии приняли участие заместители акима Мангистауской области, аким города Актау, представители коммунальных служб, государственные служащие, трудовой отряд "Жасыл ел" и молодежь.

В работах по очистке территории, помимо коммунальных служб, задействованы и другие организации, всего около 400 сотрудников и 4 единицы специальной техники. По результатам субботника было вывезено 12 тонн бытовых отходов.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Заместитель акима области Тлеген Абишев в ходе акции призвал жителей региона и отдыхающих формировать экологическую культуру и бережно относиться к природе.

"Основная цель сегодняшнего субботника — очистить побережье Каспийского моря от мусора и призвать население к формированию культуры отдыха. К сожалению, в последнее время случаи, когда мусор оставляют на берегу участились. Только на днях на эту территорию приехали около 8 тысяч автомобилей и свыше 30 тысяч человек для отдыха. Однако большинство отдыхающих ушли, не убрав за собой мусор. В результате мы вместе с волонтерами сами собираем кучи отходов. В настоящее время над поддержанием чистоты побережья трудятся около 80 сотрудников коммунальных служб. Однако, проблема мусора, остающегося после отдыхающих, по-прежнему актуальна. Несмотря на установленные специальные урны, некоторые граждане не утруждают себя пройти даже 50 шагов, чтобы выбросить мусор в контейнер. Экологическая акция — это не разовое мероприятие, работа в этом направлении будет продолжаться на протяжении всего года. В этой связи призываем всех бережно относиться к природе и формировать экологическую культуру", — сказал Тлеген Абишев.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Отметим, что в 2023 году Мангистаускую область посетили около 390 тысяч туристов, в прошлом году этот показатель достиг 420 тысяч. А в нынешний купальный сезон в регион уже прибыло более 500 тысяч отдыхающих.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Согласно официальным данным, в этом году природоохранной полицией было составлено около 1000 административных протоколов за загрязнение природных территорий, оставление мусора и экологические правонарушения в неразрешенных местах. Общая сумма наложенных штрафов превысила 70 миллионов тенге.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

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Айсулу Омарова
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