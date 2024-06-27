"Таза Қазақстан": столичная молодежь очистила от мусора берег Есиля

В рамках масштабной экологической акции "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка" молодежь города очистила берег реки Есиль от мусора, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие организовано Управлением по вопросам молодежной политики города при поддержке акимата района Нура, Управления охраны окружающей среды и природопользования, передает официальный сайт столичного акимата.

"В акции задействованы порядка 100 бойцов "Жасыл ел" и активная молодежь города. Данная работа состоялась в рамках акции "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка". Благодаря подобным мероприятиям мы прививаем экологическую культуру нашему подрастающему поколению. Мы хотим жить в чистой среде, видеть свой город опрятным и красивым. Радует, что молодежь столицы поддерживает наше стремление. Я думаю, что постепенно бережное отношение к окружающей среде станет стилем жизни каждого казахстанца". Главный специалист Управления по вопросам молодежной политики города Астаны Ерлан Айдар

Фото: акимат города Астаны

Для членов молодежного трудового отряда "Жасыл ел" сегодняшнее мероприятие по очистке города далеко не первое.

Экологические акции проходят во всех районах Астаны на регулярной основе.

Фото: акимат города Астаны

"Начиная с открытия сезона, мы, бойцы "Жасыл ел", ежедневно участвуем в различных экоакциях по всему городу. На сегодняшнем мероприятии собрались активные, заряженные подростки, которые готовы собирать мусор, делать город лучше и красивее. Я считаю, что благодаря такой работе мы меняем сознание жителей столицы. На своем примере показываем, что нельзя мусорить, нужно бережно относиться к природе". Участник молодежного трудового отряда "Жасыл ел" Дияр Базилжанов

Заместитель акима района Нура Алия Абсеметова отметила, что акция "Таза Қазақстан" стала неотъемлемой частью жизни столицы.

Фото: акимат города Астаны

"С начала года в экологических мероприятиях приняли участие десятки тысяч астанчан, волонтеров и различных деятелей. В районе Нура в рамках этой акции мы подготовили на следующую зиму снежный полигон, устранили несколько точек несанкционированных свалок, убрали территорию садовых обществ и набережную рек", – сообщила Алия Абсеметова.