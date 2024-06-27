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"Таза Қазақстан": столичная молодежь очистила от мусора берег Есиля

Столичная молодежь очистила от мусора берег Есиля, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2024 15:37 Фото: акимат города Астаны
В рамках масштабной экологической акции "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка" молодежь города очистила берег реки Есиль от мусора, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие организовано Управлением по вопросам молодежной политики города при поддержке акимата района Нура, Управления охраны окружающей среды и природопользования, передает официальный сайт столичного акимата.

"В акции задействованы порядка 100 бойцов "Жасыл ел" и активная молодежь города. Данная работа состоялась в рамках акции "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка". Благодаря подобным мероприятиям мы прививаем экологическую культуру нашему подрастающему поколению. Мы хотим жить в чистой среде, видеть свой город опрятным и красивым. Радует, что молодежь столицы поддерживает наше стремление. Я думаю, что постепенно бережное отношение к окружающей среде станет стилем жизни каждого казахстанца". Главный специалист Управления по вопросам молодежной политики города Астаны Ерлан Айдар
Столичная молодежь очистила от мусора берег Есиля, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2024 15:37

Фото: акимат города Астаны

Для членов молодежного трудового отряда "Жасыл ел" сегодняшнее мероприятие по очистке города далеко не первое.

Экологические акции проходят во всех районах Астаны на регулярной основе.

Столичная молодежь очистила от мусора берег Есиля, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2024 15:37

Фото: акимат города Астаны

"Начиная с открытия сезона, мы, бойцы "Жасыл ел", ежедневно участвуем в различных экоакциях по всему городу. На сегодняшнем мероприятии собрались активные, заряженные подростки, которые готовы собирать мусор, делать город лучше и красивее. Я считаю, что благодаря такой работе мы меняем сознание жителей столицы. На своем примере показываем, что нельзя мусорить, нужно бережно относиться к природе". Участник молодежного трудового отряда "Жасыл ел" Дияр Базилжанов

Заместитель акима района Нура Алия Абсеметова отметила, что акция "Таза Қазақстан" стала неотъемлемой частью жизни столицы.

Столичная молодежь очистила от мусора берег Есиля, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2024 15:37

Фото: акимат города Астаны

"С начала года в экологических мероприятиях приняли участие десятки тысяч астанчан, волонтеров и различных деятелей. В районе Нура в рамках этой акции мы подготовили на следующую зиму снежный полигон, устранили несколько точек несанкционированных свалок, убрали территорию садовых обществ и набережную рек", – сообщила Алия Абсеметова.
Столичная молодежь очистила от мусора берег Есиля, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2024 15:37

Фото: акимат города Астаны

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