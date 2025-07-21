Зачем силовики начали дежурить в торговых центрах около банкоматов

Сотрудники полиции и частной охраны предотвратили несколько попыток хищения средств у пенсионеров на общую сумму 7 млн тенге благодаря новому способу борьбы с мошенниками, сообщает Zakon.kz.

В Петропавловске начали практиковать дежурства сотрудников полиции и частной охраны в торгово-развлекательных центрах, которые смотрят за происходящим у банкоматов, обращая внимание на пожилых людей, которые выглядят растерянными, готовятся перевести деньги, разговаривая по телефону. Об этом 21 июля 2025 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Северо-Казахстанской области.

"Характерные схемы – "на вас оформлен кредит", "мама, я попал в аварию". К примеру, в одном из ТРЦ сотрудник полиции заметил 74-летнюю пенсионерку у банкомата. Женщине звонили якобы из банка, сообщив об оформленном на нее кредите. Чтобы "отменить" его, требовалось перевести деньги на "зеркальный счет". Благодаря оперативному вмешательству транзакция в 500 тысяч тенге была предотвращена. Почти одновременно другая 75-летняя женщина пыталась перевести аналогичную сумму по неизвестному номеру. Мошенник представлялся сначала сыном, а потом внуком, которому якобы срочно требовались деньги. Пенсионерку у банкомата заметил охранник. Оперативно прибывшие полицейские помогли пенсионерке убедиться, что она разговаривает с аферистом, и спасли ее сбережения", – рассказали в ДП.

В третьем случае пожилая пара едва не лишилась 6 миллионов тенге. Им также сообщили о "кредите". Пенсионеры не сразу поверили полицейским – настолько убедительно работали телефонные мошенники, проинструктировав их никому не озвучивать детали. Супруги успели перевести 1,5 млн тенге, остальные 4,5 млн благодаря разъяснениям полицейских им удалось сохранить.

По всем фактам полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия.

Как подчеркивает первый заместитель начальника ДП СКО полковник полиции Аскар Мухаметкалиев, новый метод показывает хорошую эффективность. Планируется его усовершенствование, масштабирование и поощрение отличившихся сотрудников.

Полиция настоятельно рекомендует: не оставляйте пожилых родственников, знакомых и соседей один на один с банкоматом. Разъясняйте им типичные схемы мошенников. Главное правило: не спешить, взять паузу и перезвонить родственникам, в банк по официальному номеру или на "102".

А вот жителю Акмолинской области не повезло. Фиктивные сотрудники Нацбанка убедили его набрать кредитов на более чем 3,5 млн тенге.