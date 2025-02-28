Пенсионерка из Костаная пыталась взять в кредит миллион тенге, чтобы отдать мошенникам

Пенсионерка едва не отдала мошенникам 1 млн тенге в Костанае. Инцидент помогли предотвратить сотрудники службы безопасности банка и полиции, сообщает Zakon.kz.

С самого утра женщине начали поступать звонки от неизвестных, которые представились сотрудниками энергокомпании и заявили, что у нее просрочены счетчики.

"В ходе разговора по требованию звонивших пенсионерка продиктовала код из SMS-сообщения, после чего последовал следующий звонок – теперь уже от "службы безопасности банка". Злоумышленники сообщили, что из-за передачи кода мошенники могут оформить кредит на ее имя, и предложили оформить "зеркальный" кредит, чтобы предотвратить махинации и вернуть деньги", – рассказали в полиции.

Отмечается, что доверчивая женщина, следуя указаниям мошенников, пришла в отделение Народного банка, чтобы оформить кредит на 1 млн тенге. Однако банковские служащие заметили ее тревожное поведение и сразу связались с полицией.

Прибывшие на место сотрудники подразделения по противодействию киберпреступности разъяснили женщине, что все звонки были частью мошеннической схемы. С ней также провели профилактическую беседу и предупредили, что подобные звонки могут повториться.

В ведомстве призывают горожан быть осторожными и не доверять сомнительным звонкам и сообщениям. В случае сомнений рекомендуется немедленно обращаться по номеру "102".

Ранее о новом мошенничестве предупредили казахстанцев.