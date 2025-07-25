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Общество

Бестобе строит спортивное будущее: стадион и ФОК под личным контролем акима области

Стадион и ФОК под личным контролем акима, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 16:40 Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области
Бестобе переживает спортивное перерождение. В поселке, который долгие годы был лишен полноценной инфраструктуры для занятий спортом, наконец строятся объекты, способные изменить жизнь местных жителей.

На глазах появляются не просто здания, а будущие центры притяжения для детей, подростков и взрослых, которые смогут проводить время активно и с пользой для здоровья.

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов лично приехал в Бестобе, чтобы проверить, как продвигаются спортивные стройки, и на месте решить самые острые вопросы.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Первым в списке стал стадион – важный и долгожданный объект, который обещает дать поселку не просто футбольное поле, а настоящий спортивный центр: трибуны на 148 мест, беговые дорожки длиной почти три километра, площадка "Воркаут", озелененная территория и современное освещение. Работы здесь идут по плану, отставаний нет.

Совсем другая ситуация сложилась вокруг физкультурно-оздоровительного комплекса. Этот амбициозный проект включает просторные залы для бокса, борьбы, гимнастики, баскетбола и бадминтона, тренажерные комнаты, раздевалки, душевые и трибуны для 149 зрителей. Но именно этот объект стал символом затянувшейся стройки: он начинался с большими надеждами, но несколько лет не может быть завершен.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

На стройплощадке Ахметжанов провел разговор в жестком ключе:

"Ждать больше никто не будет. Если не хватает сил, нужно подключать субподрядчиков, искать дополнительные ресурсы. Люди ждут этот комплекс, и сроки нужно соблюдать".

Теперь работы на ФОКе будут проверяться еженедельно, а все обещания сверяться с делами.

ФОК – это не просто стены. Это место, где сотни детей смогут впервые выйти на татами или боксерский ринг, где пройдут соревнования по гимнастике, баскетболу и другим видам спорта. Его пропускная способность впечатляет: до 50 человек в смену смогут заниматься гимнастикой, баскетболом или борьбой.
По итогам поездки Ахметжанов подчеркнул, что спортивные объекты – это не роскошь, а необходимость для каждого поселка.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

"Стадион и спорткомплекс должны быть сданы без задержек. Это не только вопрос строительства, это вопрос здоровья и будущего детей", – сказал он.

Сегодня Бестобе видит, как обещания превращаются в дела. Стадион растет, спорткомплекс выходит на финишную прямую, и уже скоро в поселке появится то, чего он так долго ждал: современные площадки, залы и поля, которые станут сердцем спортивной жизни региона.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

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Фото Карина Негметова
Карина Негметова
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