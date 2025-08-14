#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
События

Акмолинская область укрепляет спортивную инфраструктуру: строятся ФОК и открытый спорткомплекс

строительство, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 18:08 Фото: пресс-служба акимата Кокшетау
В Акмолинской области разворачивается, пожалуй, один из самых масштабных за последние годы проектов по развитию спортивной инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

До конца 2025 года регион намерен сдать в эксплуатацию восемь новых объектов, которые смогут одновременно решать сразу несколько задач – от подготовки профессиональных спортсменов и проведения крупных турниров до привлечения сельских жителей к регулярным занятиям физкультурой.

Флагманом этого списка станет многофункциональный комплекс в Кокшетау – уникальный объект, финансируемый из специального государственного фонда, пополняемого за счет возвращенных в бюджет активов, конфискованных у коррупционеров. По замыслу проектировщиков, это будет современный спортивный кластер, в котором под одной крышей разместятся спортивно-зрелищный зал на 650 мест, универсальный зал для скалодрома, башня для пожарно-прикладных видов спорта, залы бокса, борьбы, тяжелой атлетики, кроссфита, а также полностью оборудованный тир. Реализация этого проекта призвана не только устранить дефицит спортивных сооружений в областном центре, но и создать условия, позволяющие проводить соревнования высокого уровня, готовить спортсменов к национальным и международным стартам, а также вовлекать молодежь в активный образ жизни.

Фото: пресс-служба акимата Кокшетау

Однако спортивная карта региона пополнится не только за счет Кокшетау. В Щучинске завершится строительство современного Дворца спорта, который станет ареной для крупных турниров и площадкой для регулярных тренировок по различным видам спорта. В Макинске откроется крытый бассейн, рассчитанный на круглогодичную работу, – это важный шаг для популяризации плавания и подготовки юных пловцов. В Бестобе будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс и открытый спортивный комплекс, которые станут центрами притяжения для молодежи и активных жителей.

"Проектом предусмотрено двухэтажное здание с просторным залом и трибунами на 149 посадочных мест. Здесь смогут проходить как тренировки, так и соревнования различного уровня. На сегодняшний день подрядчик уже завершил возведение двух этажей, ведется внутренняя кладка перегородок. Параллельно идет строительство открытого спортивного комплекса, который станет многофункциональной площадкой под открытым небом. В его состав войдут футбольное поле с трибунами, воркаут-площадка для занятий силовыми тренировками, а также беговая дорожка. Оба объекта рассчитаны на широкий круг пользователей – от профессиональных спортсменов до жителей, которые просто хотят поддерживать хорошую физическую форму", – рассказали в сельском акимате.

Отдельного внимания заслуживает строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в сельской местности. Сразу пять населенных пунктов – Красный Яр, Бестобе, Жаксы, Коргалжын и Бозайгыр – получат современные ФОКи, способные принимать сотни посетителей в день. Эти объекты рассчитаны на 726 посещений в смену и предусматривают 320 зрительских мест, что позволит проводить не только тренировки и секционные занятия, но и районные соревнования, культурно-спортивные мероприятия и праздники. Для сельских территорий это не просто спортивные площадки – это новые общественные пространства, которые будут способствовать развитию местных сообществ.

