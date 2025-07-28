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Общество

Человек-эпоха: в Алматы ушел из жизни 102-летний ветеран ВОВ

Ветеран ВОВ, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2025 12:22 Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
На 103-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, полковник в отставке, почетный ветеран Пограничной службы Николай Таратунин, сообщает Zakon.kz.

Грустной новостью об уходе Николая Александровича поделились в пресс-службе Алматинского гарнизона, назвав случившееся невосполнимой утратой.

"Его героическая биография – живая история мужества, долга и беззаветного служения Родине", – отметили в пресс-службе.

Николай Таратунин родился 28 апреля 1923 года. В 1941 году, после окончания семилетней школы, он добровольцем ушел на фронт вслед за своими двумя братьями и сестрой, которые не вернулись с войны. Воевал на Западном, Сталинградском и Втором Украинском фронтах, служил в разведке, нередко выполняя опасные задания в тылу врага.

За подвиги в годы войны был награжден орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды и многими медалями. В мирное время удостоен высокого звания Почетного гражданина Казахстана и награжден орденом "Құрмет", который был вручен ему в честь 70-летия Победы.

После окончания войны Николай Александрович окончил Алма-Атинское военно-пехотное училище и посвятил свою жизнь службе в Пограничных войсках. Он охранял рубежи страны на границе с Турцией, Ираном, Китаем и Японией. Всю жизнь оставался верен присяге, своим боевым товарищам и Родине.

"Светлая память о Николае Александровиче навсегда останется в сердцах всех, кто знал его лично, служил рядом, учился у него мужеству и стойкости. Вечная память Герою!".

Прощание с ветераном состоится в Алматы во вторник 29 июля в 11:00 по адресу ул. Жансугурова, дом 351. Похороны пройдут на Бурундайском кладбище.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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