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События

Ветеран ВОВ отмечает 102-й день рождения в Алматы

Ветеран, ВОВ, Великая Отечественная война, герои, день рождения , фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 14:24 Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
Сегодня, 28 апреля 2025 года, свой 102-й день рождения отмечает полковник в отставке, ветеран Великой Отечественной войны Николай Таратунин, сообщает Zakon.kz.

С праздником Николая Александровича поздравили представители департамента и Управления по делам обороны Алматы и Турксибского района, воспитанники военно-патриотических клубов и оркестр воинской части 5571 Национальной гвардии МВД РК. От имени министра обороны ему вручили поздравительный адрес и подарки. Также фронтовика поздравили представители Департамента пограничной службы КНБ.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Николай Таратунин родился 28 апреля 1923 года в деревне Починки Ярославской области. В ноябре 1941 года, следуя примеру двух старших братьев и сестры, ушел добровольцем на фронт. Благодаря отличной физической подготовке был зачислен в разведроту. В составе разведгрупп неоднократно выполнял задания в тылу врага, доставляя ценные сведения и пленных офицеров. Один из таких рейдов закончился захватом немецкого грузовика с продовольствием, который удалось доставить в часть, несмотря на обстрел со стороны своих.

В 1943 году получил тяжелое ранение при форсировании Дона. Был признан мертвым и помещен в "комнату смерти". Однако наутро, когда Таратунина готовили к захоронению, он открыл глаза. Врач, увидев это, воскликнул: "Какой ты живучий, сынок! Я тебя подниму на ноги".

После войны Николай Александрович окончил Алма-Атинское пехотное училище и продолжил службу в пограничных войсках на границах с Турцией, Ираном, Китаем и Японией . Является кавалером ордена Отечественной войны I степени, двух орденов Красной Звезды, ордена "Құрмет" и множества медалей.

Сегодня живет в Алматы с сыном, имеет троих внуков и столько же правнуков. Каждый год 9 Мая семья собирается вместе, чтобы поздравить фронтовика с Днем Победы.

Ранее мы поделились историей костанайского ветерана Ильи Марьяшина, который в далеком 1941 году вряд ли размышлял о том, что его ожидает на войне и как он сможет найти достойное место в мирной жизни.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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