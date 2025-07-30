Из желудка девушки извлекли 30-сантиметровый комок волос на юге Казахстана

В Жамбылской области 18-летняя девушка обратилась в больницу с жалобами на тошноту и потерю аппетита. Обследование показало в желудке инородное тело – врачи диагностировали трихобезоар. Медики приняли решение операционного вмешательства для извлечения волос из желудка, сообщает Zakon.kz.

Известно, что трихобезоар – это опасный диагноз, когда у людей возникает состояние, при котором они вырывают и поедают свои волосы. В этом случае плотный комок волос длиной более 30 см занял почти весь объем желудка.

Как рассказали в пресс-службе Минздрава Казахстана, когда девушка поступила в приемное отделение, она жаловалась на боли в животе, хроническую тошноту и потерю аппетита.

"При осмотре и ультразвуковом исследовании органов брюшной полости были выявлены признаки инородного тела в желудке. Диагноз "трихобезоар" подтвердился при проведении гастроскопии и компьютерной томографии. Волосы не перевариваются, накапливаются, увеличиваются в объеме и со временем могут вызывать закупорку желудка или кишечника, развитие анемии, общее истощение организма, а в тяжелых случаях – прободение стенки желудка. Пациентке была проведена лапаротомия под общей анестезией". Пресс-служба Минздрава РК

Удаление прошло успешно, без осложнений. Уже на второй день пациентка начала принимать жидкую пищу, а на пятый день была выписана домой с соответствующими рекомендациями.

Это не единичный случай. В Алматы врачи помогли 11-летней девочке, у которой также был обнаружен комок в желудке. Хирурги благополучно извлекли из организма ребенка килограмм волос.