Из желудка двухлетней девочки извлекли 250 магнитов
В Москве хирурги Морозовской детской больницы спасли двухлетнюю девочку, проглотившую огромное количество магнитных шариков.
Как отмечается в информации Департамента здравоохранения Москвы, родители доставили малышку в больницу из-за сильного кашля, однако обследование выявило неожиданную и потенциально опасную проблему – огромное скопление металлических предметов в желудке.
Чтобы убедиться, что магниты не повредили кишечник, медики сначала провели лапароскопию.
"Через небольшие проколы в брюшной стенке гастроэнтерологи ввели камеру и осмотрели внутренние органы. Кишечник ребенка оказался цел", – отмечается в информации.
После этого врачи приступили к извлечению шариков из желудка.
Вместо открытой операции хирурги воспользовались эндоскопическим оборудованием: специальные инструменты провели через пищевод и с их помощью удалили инородные предметы.
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