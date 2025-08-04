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Общество

Евразийский банк полностью оцифровал кредитование новых авто

Евразийский банк, онлайн-кредитование, автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 08:30 Фото: пресс-служба Евразийского банка
Евразийский банк объявил о запуске первого в стране сквозного цифрового кредита на покупку нового автомобиля Eurasian Drive, передает корреспондент Zakon.kz.

Проект Eurasian Drive реализован в партнерстве с Казахстанской автомобильной компанией Allur при поддержке МВД, МЦРИАП, НАО "Правительство для граждан" и АО "НИТ".

Фото: пресс-служба Евразийского банка

"Проект позволяет упростить покупку автомобиля до формата "три в одном": выбор автомашины в салоне, оформление кредита, постановка на учет и получение техпаспорта без бумажной волокиты, бюрократии и посещения спецЦОНа", – сообщила председатель правления Евразийского банка Ляззат Сатиева.

Уточним, что до настоящего момента онлайн-регистрация в Казахстане была доступна только для автомобилей с пробегом при сделках между автолюбителями. А покупателям новых авто приходилось самим предоставлять в спецЦОНы пакет документов для первичной регистрации автомобиля.

"Eurasian Drive – услуга, в которой бесшовно объединены сервисы банка, сервисы нашего партнера Allur, а также МВД и государственные сервисы правительства для граждан. Впервые в нашей стране клиент может в течение часа получить машину с номерами с момента запуска кнопки "Запустить заявку". Он соответствует всем государственным требованиям и обеспечивает полную прозрачность", – добавила Сатиева. 

Фото: пресс-служба Евразийского банка

В среднем процесс занимает не более часа с момента выбора автомобиля в автосалоне. Сама процедура оформления включает несколько автоматизированных этапов.

"После выбора автомобиля клиент подает заявку через Allur Finance – достаточно только удостоверения личности, а также параметров автомобиля и размера первоначального взноса, с получением одобрения на финансирование все документы и договоры между клиентом, банком и автосалоном подписываются онлайн с помощью ЭЦП, а первоначальный взнос можно внести картой или в кассе автосалона", – рассказал управляющий директор прямых и партнерских продаж Евразийского банка Рустам Жумадилов.

Фото: пресс-служба Евразийского банка

После подтверждения сделки автоматически формируется цифровой пакет документов и инициируется регистрация автомобиля. В рамках этого этапа клиент выбирает в системе регистрационный номер, включая VIP-номера, оплачивает госпошлину, проходит идентификацию и подает заявление в МВД, а также оформляет банковский залог на авто. 

"Техпаспорт моментально отобразится в цифровых документах, забрать оригиналы госномеров и документов можно в удобное время без очереди в спецЦОНе", – резюмировал спикер. 

Фото: пресс-служба Евразийского банка

"Как банк с крупнейшим портфелем автокредитования, мы анализируем поведение наших клиентов, их потребности и пытаемся прогнозировать запросы. Напомню, в 2001 году в этом же автосалоне мы представили первый для того времени цифровой сервис по покупке автомобилей в кредит. Чуть позже мы презентовали приобретение машин с пробегом также в кредит онлайн. И вот теперь мы презентуем наш новый продукт Eurasian Drive", – сказала председатель правления Евразийского банка Ляззат Сатиева.

В банке говорят, что дополнительные издержки не лягут на плечи клиентов.

"Напротив. Делая такой цифровой путь, мы уменьшаем издержки как наши, так и наших партнеров. В том числе издержки госорганов. Потому что поход клиентов в банк, в дилерские центры или отделения спецЦОНов предполагает обслуживание сотрудниками этих организаций. В данном случае все издержки уже были на этапе интеграции. Они точно не будут переложены на плечи клиентов, они никак не повлияют на ставки. Мы инвестировали свое время и ресурсы, чтобы сделать этот путь удобным для клиентов, чтобы они выбирали нас из-за удобств", – подчеркнула Ляззат Сатиева.

Управляющий директор по рознице АО "ГК Allur" Мухамед Алимханов считает, что запуск первичной онлайн-регистрации – важный шаг к удобному и современному клиентскому опыту при приобретении новых автомобилей.

"Мы гордимся тем, что со своей стороны обеспечили полную техническую интеграцию и стали частью первого полностью цифрового автокредита в Казахстане. Хочу поблагодарить Евразийский банк за многолетнее сотрудничество, а также за запуск уникального продукта. Мы понимаем, что запросы клиентов меняются, и они ждут простых, понятных и быстрых решений. И мы стремимся соответствовать этим ожиданиям", – подчеркнул он.

Лицензия №1.2.68/242/40 от 3 февраля 2020 года, выданная Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Что изменилось на рынке автокредитования в этом году и насколько вырос средний размер кредита на авто, можно будет прочитать здесь.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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