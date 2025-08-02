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Общество

В Астане из-за ливневой канализации частично перекрыли одну из улиц

Ремонт дорог, ремонт дороги, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2025 09:54 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Жителей и гостей Астаны предупредили о частичном перекрытии улицы Е. Серкебаева, где проводят работы по врезке сетей ливневой канализации, сообщает Zakon.kz.

По информации столичного Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, для движения транспорта закрыт участок на подходе к улице Ш. Косшыгулулы.

"Работы продлятся до 23:00 2 августа, поэтому движение на данном участке будет частично перекрыто", – говорится в сообщении.

Фото: акимат Астаны

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

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Андрей Дюсупов
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