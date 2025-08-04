Главбух колледжа придумала, как присвоить 243 млн тенге, но угодила за решетку

Главный бухгалтер Мангистауского технического колледжа приговорена к лишению свободы за хищение бюджетных средств, сообщает Zakon.kz.

Проверка в деятельности колледжа проведена сотрудниками областной прокуратуры. По результатам проверки установлены факты хищения бюджетных средств главным бухгалтером путем незаконного перечисления на личный счет денежных средств, предназначенных для стипендий, командировок и налоговых обязательств, на сумму 243 млн тенге.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. 2 ч. 4 ст. 189 УК РК, которое расследовалось специальными прокурорами.

"9 июля 2025 года приговором Мангистауского районного суда главный бухгалтер колледжа осуждена к лишению свободы сроком на 5 лет, с лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью на 10 лет", – рассказали в прокуратуре Мангистауской области сегодня, 4 августа.

О том, что главный бухгалтер Мангистауского технического колледжа подозревается в хищении 243 млн тенге, стало известно 10 января 2025 года.