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Общество

Главбух колледжа придумала, как присвоить 243 млн тенге, но угодила за решетку

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, законы, законодательство, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 13:35 Фото: Zakon.kz
Главный бухгалтер Мангистауского технического колледжа приговорена к лишению свободы за хищение бюджетных средств, сообщает Zakon.kz.

Проверка в деятельности колледжа проведена сотрудниками областной прокуратуры. По результатам проверки установлены факты хищения бюджетных средств главным бухгалтером путем незаконного перечисления на личный счет денежных средств, предназначенных для стипендий, командировок и налоговых обязательств, на сумму 243 млн тенге.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. 2 ч. 4 ст. 189 УК РК, которое расследовалось специальными прокурорами.

"9 июля 2025 года приговором Мангистауского районного суда главный бухгалтер колледжа осуждена к лишению свободы сроком на 5 лет, с лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью на 10 лет", – рассказали в прокуратуре Мангистауской области сегодня, 4 августа.

О том, что главный бухгалтер Мангистауского технического колледжа подозревается в хищении 243 млн тенге, стало известно 10 января 2025 года.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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