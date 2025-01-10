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Общество

243 млн тенге украли в колледже Мангистау: деньги из бюджета выделили на стипендии и налоги

Тенге, деньги, Казахстан, национальная валюта, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 16:47 Фото: Zakon.kz
В прокуратуре Мангистауской области сегодня, 10 января 2025 года, сделали заявление по факту хищения в Мангистауском техническом колледже, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что сотрудниками надзорного органа области проведена проверка в деятельности Мангистауского технического колледжа.

"По результатам проверки установлены факты хищения бюджетных средств главным бухгалтером путем незаконного перечисления на личный счет денежных средств предназначенных для стипендии, командировок и налоговых обязательств на сумму 243 млн тенге".Прокуратура Мангистауской области

По данному факту ведется досудебное расследование по п. 2 ч. 4 ст. 189 ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества") УК РК.

"Уголовное дело находится в производстве специального прокурора, назначены судебные экспертизы. Другие подробности не разглашаются в интересах следствия".Прокуратура Мангистауской области

25 ноября 2024 года сообщалось, что в Актюбинской области прокуратура Мугалжарского района в дошкольных организациях выявила факты присвоения бюджетных средств на общую сумму 54 млн тенге. Двоим бухгалтерам детских садов удалось избежать ответственности.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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