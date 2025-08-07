#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
536.58
622.75
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
536.58
622.75
6.71
События

Опубликован список обладателей грантов на 2025-2026 учебный год

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 15:11 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство науки и высшего образования Казахстана объявило список обладателей государственных образовательных грантов на 2025-2026 учебный год, сообщает Zakon.kz.

По итогам конкурса государственный образовательный заказ освоен на 99%.

Как отметил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, в этом году проект "Серпін" вызвал большой интерес среди молодежи из густонаселенных регионов.

По итогам конкурса более 2 тысяч обладателей грантов поедут обучаться в ведущие вузы северного, восточного и центрального Казахстана.

"На конкурс по присуждению государственных образовательных грантов в 2025 году подано около 113 тысяч заявок, что на 9 тысяч больше по сравнению с предыдущим годом", – уточнил министр.

Также при распределении грантов сохраняются установленные законодательством квоты для детей из социально уязвимых категорий населения.

Кроме того, в целях поддержки талантливой молодежи предусмотрен гранты вне конкурса, это победители международных олимпиад и спортивных соревнований.

В дополнении Саясат Нурбек подчеркнул, что Министерством внедрены дополнительные механизмы, направленные на расширение доступа к высшему образованию.

А именно, в 2025 году по поручению Касым-Жомарта Токаева запущена Единая добровольная накопительная система "Келешек", предусматривающая выплату стартового образовательного капитала при открытии счета 5-летнему ребенку, а также госпремию и вознаграждения от банков второго уровня и страховых компаний всем вкладчикам. Накопленные средства по системе "Келешек" можно аккумулировать со средствами проекта "Нацфонд – детям".

В 2024 году впервые присуждены дифференцированные гранты, которые частично покрывают расходы на обучение, оставшуюся сумму обладатели могут оплатить за счет собственных средств, либо получить льготный образовательный кредит. В 2025 году количество дифференцированных грантов составляет 300 грантов. Конкурс по присуждению дифференцированных грантов состоится в сентябре текущего года.

"Впервые выделены 2 010 образовательных грантов для граждан, проходящих срочную воинскую службу. Данная мера направлена на поддержку социальной адаптации военнослужащих после прохождения службы и обеспечение им равного доступа к высшему образованию".Саясат Нурбек

Результаты гранта можно узнать на официальном сайте Министерства науки и высшего образования РК, в социальных сетях Министерства, а также на официальных страницах Национального центра тестирования.

Свидетельство о государственном образовательном гранте будет доступно в течение трех рабочих дней на сайте Национального центра тестирования МНВО РК.

"Зачисление в высшие учебные заведения будет осуществляться до 25 августа включительно".Саясат Нурбек

Новость дополняется...

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
1 млрд тенге дохода и "зарплаты" до 2 млн в месяц: в Казахстане накрыли вебкам-сеть
События
13:42, Сегодня
1 млрд тенге дохода и "зарплаты" до 2 млн в месяц: в Казахстане накрыли вебкам-сеть
В Мангистауской области реконструируют пункты пропуска ЕАЭС
События
12:23, Сегодня
В Мангистауской области реконструируют пункты пропуска ЕАЭС
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: