Опубликован список обладателей грантов на 2025-2026 учебный год

Министерство науки и высшего образования Казахстана объявило список обладателей государственных образовательных грантов на 2025-2026 учебный год, сообщает Zakon.kz.

По итогам конкурса государственный образовательный заказ освоен на 99%.

Как отметил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, в этом году проект "Серпін" вызвал большой интерес среди молодежи из густонаселенных регионов.

По итогам конкурса более 2 тысяч обладателей грантов поедут обучаться в ведущие вузы северного, восточного и центрального Казахстана.

"На конкурс по присуждению государственных образовательных грантов в 2025 году подано около 113 тысяч заявок, что на 9 тысяч больше по сравнению с предыдущим годом", – уточнил министр.

Также при распределении грантов сохраняются установленные законодательством квоты для детей из социально уязвимых категорий населения.

Кроме того, в целях поддержки талантливой молодежи предусмотрен гранты вне конкурса, это победители международных олимпиад и спортивных соревнований.

В дополнении Саясат Нурбек подчеркнул, что Министерством внедрены дополнительные механизмы, направленные на расширение доступа к высшему образованию.

А именно, в 2025 году по поручению Касым-Жомарта Токаева запущена Единая добровольная накопительная система "Келешек", предусматривающая выплату стартового образовательного капитала при открытии счета 5-летнему ребенку, а также госпремию и вознаграждения от банков второго уровня и страховых компаний всем вкладчикам. Накопленные средства по системе "Келешек" можно аккумулировать со средствами проекта "Нацфонд – детям".

В 2024 году впервые присуждены дифференцированные гранты, которые частично покрывают расходы на обучение, оставшуюся сумму обладатели могут оплатить за счет собственных средств, либо получить льготный образовательный кредит. В 2025 году количество дифференцированных грантов составляет 300 грантов. Конкурс по присуждению дифференцированных грантов состоится в сентябре текущего года.

"Впервые выделены 2 010 образовательных грантов для граждан, проходящих срочную воинскую службу. Данная мера направлена на поддержку социальной адаптации военнослужащих после прохождения службы и обеспечение им равного доступа к высшему образованию". Саясат Нурбек

Результаты гранта можно узнать на официальном сайте Министерства науки и высшего образования РК, в социальных сетях Министерства, а также на официальных страницах Национального центра тестирования.

Свидетельство о государственном образовательном гранте будет доступно в течение трех рабочих дней на сайте Национального центра тестирования МНВО РК.

"Зачисление в высшие учебные заведения будет осуществляться до 25 августа включительно". Саясат Нурбек

Новость дополняется...