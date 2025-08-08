В Шымкенте газифицирован микрорайон "Қарабастау"

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков вместе с жителями микрорайона "Қарабастау" принял участие в запуске природного газа. Реализация проекта позволила обеспечить голубым топливом 1408 домов, что напрямую влияет на повышение уровня комфорта и безопасности местных жителей.

До настоящего времени "Қарабастау", где проживает около 9 тысяч человек, не был полностью охвачен централизованным газоснабжением. Благодаря скоординированным действиям ответственных служб и подрядных организаций масштабный проект был успешно завершен.

Фото: акимат города Шымкент

"Газификация – это не просто подключение к системе, а значимый шаг к улучшению качества жизни и устойчивому развитию микрорайона", – отметил аким города, поблагодарив всех, кто принимал участие в реализации проекта.

Фото: акимат города Шымкент

Подключение к газу позволит значительно улучшить бытовые условия и сократить использование твердого топлива, что также положительно скажется на экологической ситуации.

Фото: акимат города Шымкент