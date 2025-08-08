#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
539.38
629.46
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
539.38
629.46
6.76
Общество

В Шымкенте газифицирован микрорайон "Қарабастау"

Газификация микрорайона &quot;Қарабастау&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2025 10:58 Фото: акимат города Шымкент
Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков вместе с жителями микрорайона "Қарабастау" принял участие в запуске природного газа. Реализация проекта позволила обеспечить голубым топливом 1408 домов, что напрямую влияет на повышение уровня комфорта и безопасности местных жителей.

До настоящего времени "Қарабастау", где проживает около 9 тысяч человек, не был полностью охвачен централизованным газоснабжением. Благодаря скоординированным действиям ответственных служб и подрядных организаций масштабный проект был успешно завершен.

Фото: акимат города Шымкент

"Газификация – это не просто подключение к системе, а значимый шаг к улучшению качества жизни и устойчивому развитию микрорайона", – отметил аким города, поблагодарив всех, кто принимал участие в реализации проекта.

Фото: акимат города Шымкент

Подключение к газу позволит значительно улучшить бытовые условия и сократить использование твердого топлива, что также положительно скажется на экологической ситуации.

Фото: акимат города Шымкент

Фото: акимат города Шымкент

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
В Шымкенте раскрыли крупную финансовую пирамиду: обмануты сотни человек
Общество
12:27, Сегодня
В Шымкенте раскрыли крупную финансовую пирамиду: обмануты сотни человек
Более 35 тысяч наркограффити уничтожили в Казахстане
Общество
12:15, Сегодня
Более 35 тысяч наркограффити уничтожили в Казахстане
В Алматинской области дали старт строительству первой в Казахстане АЭС
Общество
11:43, Сегодня
В Алматинской области дали старт строительству первой в Казахстане АЭС
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: