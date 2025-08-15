#АЭС в Казахстане
Общество

1400 домов в Шымкенте получили доступ к природному газу

Доступ к природному газу, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 16:58 Фото: пресс-служба акима города Шымкент
В Шымкенте продолжается системная работа по развитию инженерной инфраструктуры. Аким города Габит Сыздыкбеков вместе с жителями принял участие в запуске природного газа в жилых массивах "Жұлдыз" (Новостройка) и "Жалын".

Отметим, строительство газопроводов началось в августе прошлого года по просьбам горожан, озвученным во время выездных встреч с населением. Сегодня 834 абонента в микрорайоне "Жұлдыз" и 566 абонентов в микрорайоне "Жалын" получили доступ к голубому топливу.

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

В целом было проложено более 33 километров газопровода. Благодаря этому оба жилых массива полностью обеспечены экологичным и удобным видом топлива, что создает условия для дальнейшего развития и повышения качества жизни горожан.

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

Аким города, поздравив жителей с долгожданным событием, поблагодарил подрядные организации за качественное и своевременное выполнение работ.

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

Следует подчеркнуть, что для подключения к газу жителям необходимо подать заявку на получение технических условий. Это можно сделать через приложение "eGov Mobile" или на сайте электронного правительства egov.kz.

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

Айсулу Омарова
