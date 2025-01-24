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Общество

Газификация в действии: еще два микрорайона Шымкента получают тепло

Два микрорайона Шымкента получают тепло, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 09:55 Фото: акимат города Шымкент
Сегодня аким Шымкента Габит Сыздыкбеков ознакомился с процессом подключения газа к частным домам в микрорайонах "Кайтпас-1" и "20 лет Независимости". Это значимый шаг в обеспечении жителей города стабильным и экологически чистым источником энергии.

Подключение микрорайона "Кайтпас-1" стало возможным благодаря завершению основного объема строительных работ. Протяженность новых сетей составила более 17 километров. Подрядчиком выступило ТОО "BAQ Bullding Group", которое завершило 88% работ, несмотря на задержки.

"Мы долго ждали этот день. Раньше мы зависели от владельца частных сетей, его настроения. Теперь наши дома будут теплые, а давление газа будет на уровне. Это большая поддержка для нас", – поделилась Нагима Байжуменова, жительница улицы Кахарман, чей дом сегодня подключили к газу.

Данный проект позволил обеспечить доступ к газу для 539 домов. После завершения всех работ частные сети, использовавшиеся ранее, будут выведены из эксплуатации.

Фото: акимат города Шымкент

Газификация жилого массива "20 лет Независимости" также находится на финальной стадии – выполнено 92% работ. Протяженность новой сети составляет более 21 километра, что позволит подключить 722 дома. Подрядчиком строительства выступило ТОО "Жылуэнергоремонт".

"Для нас газ – это не только удобство, но и экономия. Теперь мы можем забыть про уголь и дрова. Я благодарен всем, кто сделал это возможным", – отметил владелец одного из подключенных домов по улице Л. Хамиди.

Работы, начатые в мае 2024 года, близятся к завершению.

"Газификация города – это не просто повышение уровня жизни, но и важный экологический шаг. Мы видим, как реализуются сложные проекты, чтобы каждая семья в Шымкенте получила доступ к надежному источнику энергии. Работы продолжаются, и я уверен, что уже скоро мы завершим эту масштабную программу", – отметил Габит Сыздыкбеков.
Фото: акимат города Шымкент

К слову, для подключения домов к газу жителям необходимо заключить договор с компанией-подрядчиком, которая подготовит документацию и подведет газ к дому. Только после того, как специалисты газовой службы убедятся, что все работы выполнены в соответствии с проектом и требованиями безопасности, подключение будет завершено.

Еще одно обязательное требование – заключение договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО), что гарантирует безопасную эксплуатацию газовых систем.

Айсулу Омарова
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