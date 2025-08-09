Крупнейшая спартакиада в Год рабочих профессий: более 1000 участников и 14 видов спорта

С 8 по 10 августа 2025 года в Астане проходит X юбилейная спартакиада Группы компаний "Самрук-Қазына", приуроченная к Году рабочих профессий, сообщает Zakon.kz.

Спартакиада собрала более 1000 участников из разных регионов Казахстана. Все они – представители крупнейших компаний и предприятий страны, преимущественно рабочих и производственных профессий. Спортивное событие приурочено к Году рабочих профессий и стало важным символом уважения к труду тех, кто ежедневно обеспечивает стабильность и развитие экономики.

В этом году в соревнованиях участвуют 14 команд, представляющих ведущие отрасли – транспорт, энергетику, нефтегазовый сектор и другие. Программа включает 14 видов спорта, среди которых – командные, индивидуальные и инклюзивные дисциплины: дартс и настольный теннис, где вместе со всеми участвуют и сотрудники с особыми потребностями.

Фото: оргкомитет спартакиады

В командном зачете лидирует традиционно "Қазақстан Темір Жолы", на втором месте – "КазМунайГаз". В пятерке лидеров также "КазахГаз", "Казатомпром", "Самрук-Энерго". Однако предстоит еще день спортивной борьбы, результаты могут измениться.

"Спорт – это важное направление для нас, мы поддерживаем спорт как внутри Группы, так и создаем спортивную инфраструктуру для казахстанцев. За три года мы открыли 15 спорткомплексов, охватили 90 тысяч детей и представителей молодежи. В текущем году открыли новый спортобъект в Акмолинской области, в нем занимаются 200 детей. До конца года планируется запустить центр долголетия в Таразе и спорткомплексы в Мангистауской и Западно-Казахстанской областях. Мы делаем спорт доступнее для многих казахстанцев, особенно для детей – и в селах и в регионах", – отметил председатель правления фонда "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов.

Подобные мероприятия помогают укреплять командный дух, развивают навыки сотрудничества и формируют здоровую корпоративную культуру. Это особенно важно для многотысячных коллективов, в которых большую часть составляют именно производственники – люди, чья работа требует высокой ответственности, дисциплины и профессионализма.

Кроме того, на Спартакиаде работает благотворительная ярмарка, средства с которой направят на запуск новых кабинетов поддержки инклюзии в школах. Все изделия на ней сделаны особенными детьми. Стоит отметить, что на всех мероприятиях (забеги, внутрикорпоративные события вроде КВН), которые проводит фонд, собранные средства направляют на поддержку особенных детей.

Юбилейная Спартакиада стала настоящим праздником спорта, единства и уважения к труду. Организаторы уверены: такие инициативы делают коллективы сильнее, а отрасли – устойчивее.

2025 год в Казахстане объявлен Годом рабочих профессий по инициативе президента страны Касым-Жомарта Токаева. Эта мера направлена на повышение престижа рабочих специальностей, поддержку квалифицированных кадров и укрепление роли производственного труда в национальной экономике.

Президент неоднократно подчеркивал, что за каждым успехом страны стоят конкретные люди труда – энергетики, машинисты, металлурги, нефтяники, строители, механики и другие специалисты, ежедневно создающие реальную ценность.