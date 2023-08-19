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Спартакиада в честь 15-летия "Самрук-Қазына" проходит в Астане

Спартакиада в честь 15-летию "Самрук-Қазына" проходит в Астане Фото: АО "Самрук-Қазына"
В столице началась ежегодная Спартакиада, посвященная 15-летию АО "Самрук-Қазына", сообщает Zakon.kz.

Председатель Правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов дал старт VIII Спартакиаде среди сотрудников предприятий группы компаний, приуроченной к 15-летию Фонда.

Спартакиада в честь 15-летию

Фото: АО "Самрук-Қазына"

Спартакиада в честь 15-летию

Фото: АО "Самрук-Қазына"

Масштабные соревнования среди сотрудники 16 компаний пройдут по 11 видам спорта.

"Приветствую участников 8-й спартакиады среди сотрудников компаний "Самрук-Қазына"! В этом году корпоративные состязания посвящены 15-летию фонда. Крупнейший работодатель в Казахстане с более чем 250 000 сотрудников, всегда поддерживает спорт и здоровый образ жизни. Я рад видеть коллег, которые увлечены спортом. Спасибо вашим семьям за поддержку, для них мы подготовили отдельную программу. Желаю всем незабываемых моментов и высоких достижений во время спортивного праздника. Разрешите объявить суперфинал Спартакиады открытым", - сказал глава фонда Нурлан Жакупов на церемонии открытия, который сам активно занимается несколькими видами спорта, в том числе и плаванием.
Спартакиада в честь 15-летию

Фото: АО "Самрук-Қазына"

Спартакиада в честь 15-летию

Фото: АО "Самрук-Қазына"

В соревнованиях примут участие 845 представителей команд из АО "Казпочта", АО "НК "КТЖ", АО "Эйр Астана", АО "KEGOС", АО "Казахтелеком", АО "Qazaq Air", АО "Казатомпром", АО НК "QAZAQGAZ", АО "НК "Казмунайгаз", КФ "Samruk-Kazyna Trust", ТОО "Samruk-Kazyna Ondeu", АО "Samruk-Kazyna Construction", ТОО "Самрук-Казына Бизнес Сервис", АО "НГК "Тау-Кен Самрук", АО "Самрук-Энерго" и сборная команда "Samruk United".

Спартакиада в честь 15-летию

Фото: АО "Самрук-Қазына"

Спартакиада в честь 15-летию

Фото: АО "Самрук-Қазына"

Отдельные участники будут соревноваться в индивидуальных видах спорта - настольный теннис, шахматы, тогызкумалак, армрестлинг и плавание. Сборные команды будут защищать честь своих предприятий в командных видах - мини-футбол, волейбол, баскетбол, перетягивание каната, асық ату и киберспорт.

Спартакиада в честь 15-летию

Фото: АО "Самрук-Қазына"

Основная цель проведения Спартакиады – укрепление корпоративной культуры и связей внутри коллектива, побуждение всех участников к объединению вокруг общей цели и стремления к победе в рамках слогана "Одна команда – одна цель!".

Спартакиада в честь 15-летию

Фото: АО "Самрук-Қазына"

Компании, зарекомендовавшие себя, как надежные партнеры в таких отраслях, как нефтегазовая промышленность, металлургия, энергетика, транспорт и другие, вступят в честную борьбу за звание лидеров и в спорте.

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