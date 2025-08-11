В этом году 180-летний юбилей Абая впервые отмечался в формате декады

В рамках знаменательной даты был утвержден комплексный план, проведено более 100 масштабных мероприятий международного, республиканского и регионального уровня.

К их организации были привлечены сотни работников культуры, повара, технические специалисты, более 500 волонтеров, а также ветераны и знатоки национальных традиций из районов. С 1 по 10 августа состоялось свыше 70 крупных культурных событий, 10 театрализованных постановок, 8 выставок и фестивалей, 5 спортивных соревнований, 5 республиканских и международных творческих проектов.

180-летие Абая Кунанбайулы – особое историко-духовное событие национального масштаба. 10 августа на родине поэта, в Абайском районе, в торжествах по случаю юбилея приняли участие более 50 тысяч человек. Среди них были делегации из 15 стран, представители научной и творческой интеллигенции, деятели искусства, молодёжь, туристы и СМИ. В Абайском районе было установлено более 200 юрт.

Фото: акимат области Абай

В ходе юбилея приоритет отдавался культурно-духовным, познавательным и интеллектуальным мероприятиям.

Запущен энциклопедический портал "ABAI AKADEMIASY", открывший доступ к наследию Абая в цифровом пространстве. В рамках Дней культуры Туркестанской области прошли ярмарка сельскохозяйственной продукции, выставка мастеров декоративно-прикладного искусства и концерт артистов. В Семей было доставлено свыше 540 тонн продукции из Туркестанского региона. Более тысячи человек приняли участие в республиканской интеллектуальной игре "АБАЙ QUIZ". Этот уникальный проект предложено внести в Книгу рекордов Казахстана. В Семее открылась специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих граждан – крупнейшее и современное инклюзивное пространство регионального уровня в стране.

Фото: акимат области Абай

В рамках юбилея были представлены: энциклопедия "Абай жолы" Наурызбая Ақбая (составитель – известный писатель Аскар Алтай), детская книга лауреата государственной молодёжной премии "Дарын" Багашара Турсунбайулы "Кто такой Абай Кунанбайулы?", трёхтомное академическое собрание произведений Абая (составитель – известный литературовед, директор Института литературы и искусства Кенжехан Матыжанов), монография учёного и культуролога Базарбека Атыгая "Абайдың аударма мектебі", сборник "Шейіт" с воспоминаниями о Шакариме и новыми сведениями, сборник Ахата Шакаримулы "Жалынға малған жүрегін" (составители – Акберен Елгезек, Мерей Карт, Жанна Адильбеккызы), повесть Аcета Медеуханулы "Халиолла", произведения Данияла Ыскакова, книги с технологией дополненной реальности "Қарасөз", подготовленные специалистами научного центра "Абай және ұлттық руханият" при университете Шакарима. Многие из этих изданий впервые представлены широкой аудитории.

Состоялись выставка известного иллюстратора Ангсаган Мустафы "Көңілге түрлі ой салар…", фестиваль мастеров "Асыл мұра", юбилейный концерт "Адамзаттың алыбы – хәкім Абай". 2–3 августа прошли концерты народной артистки Казахстана Майры Ильясовой "Айналдым елім", народного артиста Казахстана, известного кюйшi Секена Турысбекова и оркестра "Ақ жауын" – "Абай жолы", моноопера Шахимардена Абилова "Ой толғау – Хәкім Абай", а также духовный вечер "Абай әлемі" с участием певцов, кюйши и исполнителей на сыбызгы.

Фото: акимат области Абай

С участием профессиональных спортсменов прошел ультрамарафон "Семей – Карауыл" протяженностью 180 километров. В Абайском районе был организован культурный, спортивный и туристический фестиваль "Жеті қазына". В течение трех дней состоялись конкурсы "Ер жігіт", "Сұлу әйел", "Ілім-білім", "Қыран бүркіт", "Жүйрік ат", "Құмай тазы", "Берен мылтық".

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев в новогоднем поздравлении народу Казахстана дал специальное поручение – достойно отметить 180-летний юбилей великого Абая. Все говорят, что этот юбилей должен быть не просто праздником, а временем для размышлений. Торжество – это не только сценическое представление, но и период создания конкретных проектов, полезных для нации. В рамках празднования удалось реализовать ряд значимых дел, которые будут служить людям и после завершения юбилея", – отметил аким области Абай Берик Уали.

В области Абай по инициативе и при поддержке президента Касым-Жомарта Токаева стартовала акция "Абайға құрмет". Каждый регион страны строит по одному объекту. Так, Мангистауская область начала строительство Дома дружбы, Шымкент – творческого центра, Туркестан – выставочного центра, Астана – школы будущего, Актюбинская область – центра единоборств, Павлодарская область – центра настольного тенниса, Восточно-Казахстанская область – благоустройство набережной Иртыша.

Фото: акимат области Абай

На территории мавзолея "Абай-Шакарим" будет создан этноаул "Жидебай". Проект, охватывающий 60 гектаров, реализуется по инициативе уроженца Абайского района, мецената Бектаса Медгатова, и призван развивать туризм, популяризировать духовно-культурное наследие и превратить Жидебай в один из международных туристических маршрутов.

Кроме того, в Жидебае и Борили установлены антенно-мачтовые устройства, подключен интернет. Таким образом, к юбилею Абая Абайский район был обеспечен интернетом на 100 %.