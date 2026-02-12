#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
494.28
587.06
6.4
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
494.28
587.06
6.4
События

Масштабные противопаводковые мероприятия ведутся в Астане

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 20:45 Фото: акимат Астаны
В Астане проводятся масштабные противопаводковые мероприятия: по очистке арычно-лотковых и ливневых сетей, строительству и реконструкции очистных сооружений, вывозу снега и т.д. Утвержден Комплексный план мероприятий по пропуску паводковых вод.

Меры по противопаводковым мероприятиям были обсуждены на совещании в акимате, участие также приняли представители ДЧС, РГП "Казводхоз", РГП "Казгидромет", подведомственные структурные подразделения и др.

Фото: акимат Астаны

Коммунальными службами города очищено 38 км арычно-лотковых и 16 км ливневых сетей, почти 3,3 тыс. смотровых и дождеприемных колодцев, пропарено 530 погонных метров труб, вывезено 884 тонны ила и др. Также коммунальными службами города в текущий зимний период вывезено более 4,6 млн кубометров снега. Для предупреждения и ликвидации последствий паводков подготовлены запасы инертных материалов, в постоянную готовность приведены органы гражданской защиты, коммунальные службы.

Фото: акимат Астаны

По линии "Астана су арнасы" проложено 170 м напорной линии, проводится очистка магистральных сетей диаметром 400-1600 мм, на КОС установлены 4 насоса производительностью 5-7 тыс. м³/час. В районе Индустриального парка на реке Акбулак проводятся работы по берегоукреплению, а также мероприятия по расширению русла реки и др.

Фото: акимат Астаны

Аким Астаны Женис Касымбек отметил, что необходимо уделить особое внимание вывозу снега с территорий социальных объектов, частного сектора, жилых массивов, держать на контроле работу дамб и сооружений.

Подготовка к паводковому периоду ведется в плановом режиме, работы ведутся в круглосуточном режиме и находятся на постоянном контроле.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
В Астане ведутся активные работы по предотвращению паводков
15:39, 03 марта 2025
В Астане ведутся активные работы по предотвращению паводков
Активные противопаводковые работы ведутся в Астане
19:25, 31 января 2025
Активные противопаводковые работы ведутся в Астане
Власти Астаны разработали план мероприятий для снижения рисков подтопления
22:30, 26 февраля 2023
Власти Астаны разработали план мероприятий для снижения рисков подтопления
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Опытный российский защитник перешёл в "Атырау"
20:18, Сегодня
Опытный российский защитник перешёл в "Атырау"
Ислам Махачев ответил, проведёт ли поединок в Белом доме
20:10, Сегодня
Ислам Махачев ответил, проведёт ли поединок в Белом доме
Европейский клуб официально представил лидера сборной Казахстана
20:04, Сегодня
Европейский клуб официально представил лидера сборной Казахстана
Определилась потенциальная соперница Елены Рыбакиной на турнире в Дохе
19:37, Сегодня
Определилась потенциальная соперница Елены Рыбакиной на турнире в Дохе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: