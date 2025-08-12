В Павлодаре стартовал Республиканский молодежный форум

Павлодарское Прииртышье стало местом встречи успешных и амбициозных молодых казахстанцев. Представители науки, бизнеса, искусства меняют жизнь страны к лучшему, передает Zakon.kz.

Представители науки, бизнеса, искусства меняют жизнь страны к лучшему. В ближайшие дни они будут делиться своим опытом в рамках Республиканского форума и вдохновлять гостей и участников масштабного мероприятия.

Девиз форума: "Каждый может стать автором своего успеха и принести пользу стране!" Это своим примером уже доказали парни и девушки, прибывшие из всех регионов Казахстана в Павлодар, где 11 августа 2025 года стартовало масштабное мероприятие. Специально приглашенными участниками форума стали около 120 человек. Они добились многого в науке, творчестве, медицине, общественной деятельности, бизнесе, строят карьеру на предприятиях, а некоторые уже к 30 годам оказались в списке Forbes. Молодые люди уверены, что это по силам каждому. И сегодня они открыто делятся своим опытом и историями.

Фото: Ирина Адылканова

"Молодежь – это движущая сила развития, вы формируете новые подходы, предлагаете свежие идеи, готовы брать на себя ответственность за их реализацию. Данный форум – это шанс заложить основу будущих совместных проектов", – отметила в приветственной речи заместитель акима Павлодарской области Айгуль Маликова.

Обмен идеями начался на экскурсии по крупным предприятиям Павлодара – промышленного центра страны. В цехах нефтехимического, алюминиевого, электролизного и других заводов парни и девушки становятся мастерами своего дела. Они знают, что рабочие руки формируют фундамент, на котором держится экономика. А правильный выбор профессии становится залогом успеха для личного роста. Повышение престижа рабочих профессий – сегодня это государственная задача. Напомним, Указом президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева этому посвящен 2025 год. Этой теме и уделено особое внимание на молодежном форуме в Павлодаре.

Фото: Ирина Адылканова

Так как же найти дело по душе и построить успешную карьеру? Своими вдохновляющими историями уже делятся специальные гости – спикеры, которых сегодня знают миллионы.

"Я тоже уроженец Павлодара, вуз закончил в Алматы, трудовой путь начал в Астане. Я считаю, что нужно схватывать все новое. Я гуманитарий, учитель казахского языка. Меня радует, что я работал в образовании и вел в этой сфере несколько проектов. Но когда год назад в Astana Hub приехали школьники из Павлодара, они удивились, что я работаю в IT. Я учитель, но это не значит, что я должен трудиться только в этом направлении", – говорит основатель известного и полезного отечественного проекта IBars – kids, аналитик онлайн-обучения, автор курсов и учебных пособий Казбек Сагидолда.

Фото: Ирина Адылканова

А руководитель "Project Virus" Дулат Набиев из Алматы рассказал, что сегодня успех сопровождает проекты, наполненные настоящими ценностями. Таким является выбранное им экологическое направление, поэтому его идеи поддержали множество сограждан.

Эти и многие другие темы участники форума продолжат обсуждать и сегодня, 12 августа. Программа насыщена пленарными и тематическими сессиями, тренингами, и не только. Жителей Павлодара и его гостей ждут культурно-досуговые мероприятия и интерактивные выставки.

Фото: Ирина Адылканова

Особое внимание будет уделено выставке "Павлодар – жұмысшы мамандықтар аймағы", которая развернется на верхнем ярусе Центральной набережной Иртыша. Здесь более 40 предприятий представят свою продукцию, инновационные технологии и услуги. Всех желающих ждут демонстрационные зоны, мастер-классы, презентации, фотозоны, выступления уличных музыкантов и танцоров, конкурсы и спортивные состязания.

Финальной точкой форума станет зажигательный молодежный фестиваль "Жастар FEST", который проведут в формате Open Air.