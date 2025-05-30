В Павлодаре Ярмарка вакансий собрала десятки работодателей

В поисках интересных предложений по трудоустройству на встречу с представителями бизнеса и госучреждений пришли кандидаты разных возрастов и специальностей, передает Zakon.kz.

В Павлодаре сегодня состоялась традиционная Ярмарка вакансий. Встреча в неформальной обстановке работодателей и претендентов на рабочие места всегда вызывает повышенный интерес у обеих сторон. Как показало мероприятие, требуются специалисты в разных отраслях. Сегодня в поисках ценных кадров в назначенное время и место пришли несколько десятков представителей промышленных предприятий, госструктур и сферы услуг. Соискатели принялись изучать предложения.

Фото: Ирина Адылканова





"У нас не хватает механиков, которые организовывают работу в дорожно-строительной сфере. Хотим найти мастеров среди студентов нашей специализации, чтобы взращивать свои кадры. Мы предлагаем официальное трудоустройство, повышение квалификации, стабильную заработную плату", – говорит представитель автодорожного предприятия.

Павлодар – один из промышленных центров страны. Здесь особый спрос на рабочие профессии, которые зачастую становятся первой ступенью в карьерной лестнице. Из рядовых цеховых работников вырастают высококвалифицированные и востребованные специалисты. Для выпускников технических колледжей двери заводов всегда открыты.

"Такие ярмарки очень нужны, здесь молодые люди видят, по душе им дело или нет. Да, многие хотят работать в IT сфере, но и интерес к рабочим профессиям возрастает с каждым годом. Мы сейчас пришли в поисках токарей, стропальщиков, инженеров-испытателей, как правило, это опытные специалисты. Но и молодежь обучим, у нас работает институт наставничества", – говорит представитель завода по выпуску кабельной продукции.

Фото: Ирина Адылканова

В поисках пополнения на такие мероприятия регулярно приходят и директора школ. Они ждут не только учителей по основным предметам: нужны психологи, социальные педагоги, тьюторы. К кадрам также присматриваются региональный департамент полиции, прокуратура, Агентство по финмониторингу, воинские части.

Армия предлагает соискателям стабильные работу по контракту, заработную плату, жилищные выплаты, ранний выход на пенсию.

"Мне 19 лет, я оканчиваю колледж, меня заинтересовала служба по контракту. Нравятся дисциплина, военная форма. Но сначала нужно пройти срочную службу", – говорит Тохтар Нурдаулет.

Фото: Ирина Адылканова

Знакомятся с рынком труда и юные соискатели. Им нужна работа на летний сезон.

"Я из многодетной семьи, как старшая дочь, хочу зарабатывать сама на свое дальнейшее обучение. Пока я школьница, мечтаю стать архитектором, а сейчас, в летний сезон, могла бы обучать детей, организовывать мастер-классы, так как сама художник. Мне 17 лет, и это мой первый опыт трудоустройства", – говорит Алуа Куандык.

Заинтересованные участники Ярмарки вакансий обменялись информацией и контактами, многие договорились встретиться на предприятии.

Фото: Ирина Адылканова

"Вакансиями чаще интересуется молодежь от 16 до 35 лет, но строгих ограничений по возрасту нет. Кто-то впервые устраивается, другие желают сменить место работы, даже сферу деятельности. Сегодня присутствуют около 30 работодателей из числа крупных, малых предприятий и бюджетных учреждений", – говорит Жандарбек Кабдраш, руководитель Центра обслуживания молодежи при ЦРМИ Павлодарской области.

Центр развития молодежных инициатив Павлодарской области в 2025 году Ярмарку вакансий проводит уже в третий раз. По данным Жандарбека Кабдраша, за это время трудоустроились более 100 соискателей.