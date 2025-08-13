В Туркестане прошел праздничный концерт, посвященный Международному дню молодежи

12 августа – Международный день молодежи. В честь этого праздника КГУ "Молодежный ресурсный центр" Управления общественного развития Туркестанской области провело гала-концерт "Жастармен Birge".

В праздничном мероприятии принял участие заместитель акима области Ертай Алтаев, который поздравил молодежь с праздником.

"От всей души поздравляю вас с Международным днем молодежи! В Туркестанской области проживает более 671 тысячи молодых людей. Это свыше 30% населения области. То есть Туркестан – это молодежный регион. В области принимаются конкретные меры по трудоустройству, предпринимательству, развитию образовательного и культурно-спортивного потенциала молодежи. Только в 2025 году более 22 тысяч молодых людей получили поддержку в рамках различных государственных программ, около 800 молодых людей уехали в северные регионы в рамках программы "Серпін". Молодежь Туркестана успешно выступает не только на уровне республики, но и на международных площадках. Это плод вашего трудолюбия и высоких стремлений", – сказал замакима области и вручил благодарственные письма ряду молодых активистов.

На гала-концерте выступили местные артисты и известные молодежные певцы, подарив зрителям незабываемое праздничное настроение.

Целью праздничного мероприятия было стимулирование молодежи к активному проявлению в общественно-политической, культурной и социальной жизни, а также укрепление роли молодежи в общественной жизни посредством демонстрации ее достижений и поддержка молодых жителей региона.