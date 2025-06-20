Туркестанская молодежь в рамках экологического мероприятия "Таза Қазақстан" провела тимбилдинг
В нем приняли участие около 100 молодых людей и волонтеров.
Фото: акимат Туркестанской области
В общественных местах проведен экологический опрос и розданы информационные листовки. Участники поддерживали лозунги: "Мы поддерживаем чистый город!", "Ты тоже присоединяйся к #TazaQazaqstan2025!", пропагандировали важность поддержания чистоты окружающей среды. В ходе мероприятия были проведены беседы с населением, дана информация, направленная на формирование экологической культуры.
Фото: акимат Туркестанской области
Участники данного мероприятия в парке "Жибек жолы" очистили территорию от мусора и пропагандировали природоохранную культуру.
Фото: акимат Туркестанской области
Кроме того, в целях повышения сплоченности молодежи были проведены упражнения и игры в формате тимбилдинга.