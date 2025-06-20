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Общество

Туркестанская молодежь в рамках экологического мероприятия "Таза Қазақстан" провела тимбилдинг

Тимбилдинг в рамках &quot;Таза Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 11:13 Фото: акимат Туркестанской области
В Туркестанской области в рамках экологической инициативы "Таза Қазақстан" проведен ряд мероприятий, направленных на повышение общественного сознания. Мероприятие осуществлялось учреждением "Молодежный ресурсный центр" Управления общественного развития Туркестанской области.

В нем приняли участие около 100 молодых людей и волонтеров.

Фото: акимат Туркестанской области

В общественных местах проведен экологический опрос и розданы информационные листовки. Участники поддерживали лозунги: "Мы поддерживаем чистый город!", "Ты тоже присоединяйся к #TazaQazaqstan2025!", пропагандировали важность поддержания чистоты окружающей среды. В ходе мероприятия были проведены беседы с населением, дана информация, направленная на формирование экологической культуры.

Фото: акимат Туркестанской области

Участники данного мероприятия в парке "Жибек жолы" очистили территорию от мусора и пропагандировали природоохранную культуру.

Фото: акимат Туркестанской области

Кроме того, в целях повышения сплоченности молодежи были проведены упражнения и игры в формате тимбилдинга.

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Айсулу Омарова
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