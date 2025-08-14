#АЭС в Казахстане
Общество

"Покатушки" в реке Есентай закончились штрафами: в Алматы наказаны 17-летний водитель и его мама

полиция, штрафы, наказание, подросток, машина в реке, видео, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 16:13 Фото: пресс-служба ДП Алматы
Toyota без номеров проехала по реке Есентай в Алматы. Развлечение, как оказалось для 17-летнего водителя, завершилось походом с мамой в полицейский участок, сообщает Zakon.kz.

Ранее в социальных сетях активно обсуждали видео, как предприимчивый казахстанец заехал на своем транспорте в русло реки Есентай. Для спецэффекта он даже использовал проблесковые маячки.

После проверки стражи порядка установили, что водителем оказался 17-летний подросток.

Теперь подросток привлечен к административной ответственности по всем выявленным эпизодам:

  • ст. 442 КРКобАП – Нарушение правил пользования внешними световыми приборами (незаконная установка маячков).
  • ст. 590 ч. 1 КРКобАП – Управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков.
  • ⁠ст. 505 КРКобАП – Нарушение правил благоустройства (заезд в русло реки).
  • ⁠ст. 603 ч. 1 КРКобАП – Нарушение правил эксплуатации транспортных средств.
  • ст. 612 ч. 2 КРКобАП – Нарушение правил дорожного движения несовершеннолетним.

Стоит отметить, что ответственность понесла и его мать как законный представитель несовершеннолетнего за ненадлежащее исполнение обязанностей по его воспитанию.

"Автомобиль водворен на специализированную штрафную стоянку".Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Заместитель начальника Управления местной полицейской службы ДП города Тимур Ногайбаев подчеркнул, что подобные действия создают угрозу жизни и здоровью.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Ошибка в тексте: