"Покатушки" в реке Есентай закончились штрафами: в Алматы наказаны 17-летний водитель и его мама

Toyota без номеров проехала по реке Есентай в Алматы. Развлечение, как оказалось для 17-летнего водителя, завершилось походом с мамой в полицейский участок, сообщает Zakon.kz.

Ранее в социальных сетях активно обсуждали видео, как предприимчивый казахстанец заехал на своем транспорте в русло реки Есентай. Для спецэффекта он даже использовал проблесковые маячки.

После проверки стражи порядка установили, что водителем оказался 17-летний подросток.

Теперь подросток привлечен к административной ответственности по всем выявленным эпизодам:

Стоит отметить, что ответственность понесла и его мать как законный представитель несовершеннолетнего за ненадлежащее исполнение обязанностей по его воспитанию.

"Автомобиль водворен на специализированную штрафную стоянку". Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Заместитель начальника Управления местной полицейской службы ДП города Тимур Ногайбаев подчеркнул, что подобные действия создают угрозу жизни и здоровью.