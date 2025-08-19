#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
538.57
629.48
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
538.57
629.48
6.71
Общество

Двоих водителей арестовали за "покатушки" в русле алматинской реки

Двое водителей арестованы за &quot;покатушки&quot; в русле реки, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 21:24 Фото: ДП Алматы
В Алматы двое водителей, заехавшие на авто в русло реки, арестованы по решению суда, сообщает Zakon.kz.

В полиции отметили, что в социальных сетях распространилось видео с нарушением правил дорожного движения на территории Медеуского района Алматы.

"На кадрах зафиксирован факт заезда автомобилей в русло реки. В ходе проведенных розыскных мероприятий личности водителей установлены. По итогам проверки они привлечены к ответственности за допущенные правонарушения по шести статьям КРКоАП. Их автомобили водворены на специализированную штрафную стоянку. Решением суда оба водителя подвергнуты аресту сроком на пять суток".ДП Алматы

Сотрудники полиции подчеркнули, что заезд транспортных средств в русла рек и другие не предназначенные для движения места недопустим и опасен как для окружающей среды, так и для самих участников дорожного движения.

"Подобные действия будут пресекаться, а нарушители – привлекаться к ответственности. Полиция призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения и проявлять ответственность, чтобы не подвергать риску ни себя, ни окружающих".ДП Алматы

Это не единичный случай. В августе 2025 года Toyota без номеров проехала по реке Есентай в Алматы. Развлечение, как оказалось для 17-летнего водителя, завершилось походом с мамой в полицейский участок.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Улицу Жарокова частично перекроют в Алматы
Общество
20:04, Сегодня
Улицу Жарокова частично перекроют в Алматы
Парень три года шантажировал бывшую девушку и получил 9 млн тенге в Уральске
Общество
19:52, Сегодня
Парень три года шантажировал бывшую девушку и получил 9 млн тенге в Уральске
Форум солдатских матерей: в Шымкенте прошел открытый диалог с родителями солдат
Общество
18:19, Сегодня
Форум солдатских матерей: в Шымкенте прошел открытый диалог с родителями солдат
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: