Двоих водителей арестовали за "покатушки" в русле алматинской реки

В Алматы двое водителей, заехавшие на авто в русло реки, арестованы по решению суда, сообщает Zakon.kz.

В полиции отметили, что в социальных сетях распространилось видео с нарушением правил дорожного движения на территории Медеуского района Алматы.

"На кадрах зафиксирован факт заезда автомобилей в русло реки. В ходе проведенных розыскных мероприятий личности водителей установлены. По итогам проверки они привлечены к ответственности за допущенные правонарушения по шести статьям КРКоАП. Их автомобили водворены на специализированную штрафную стоянку. Решением суда оба водителя подвергнуты аресту сроком на пять суток". ДП Алматы

Сотрудники полиции подчеркнули, что заезд транспортных средств в русла рек и другие не предназначенные для движения места недопустим и опасен как для окружающей среды, так и для самих участников дорожного движения.

"Подобные действия будут пресекаться, а нарушители – привлекаться к ответственности. Полиция призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения и проявлять ответственность, чтобы не подвергать риску ни себя, ни окружающих". ДП Алматы

Это не единичный случай. В августе 2025 года Toyota без номеров проехала по реке Есентай в Алматы. Развлечение, как оказалось для 17-летнего водителя, завершилось походом с мамой в полицейский участок.