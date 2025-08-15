Медицина в шаговой доступности: в Сандыктауском районе возводят новую амбулаторию для жителей десяти сел

В Акмолинской области продолжается системная работа по укреплению и развитию медицинской инфраструктуры. За последние годы регион сделал заметный рывок в модернизации больниц, поликлиник, врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов.

Только в рамках текущих проектов реализуется 14 крупных объектов здравоохранения. В ближайшей перспективе планируется возведение 38 новых объектов первичной медико-санитарной помощи, среди которых 21 фельдшерско-акушерский пункт, 14 врачебных амбулаторий и три медицинских пункта.

Эти масштабные планы охватывают как городские, так и сельские территории, при этом особое внимание уделяется малым населенным пунктам. Местные власти подчеркивают: цель – не просто построить новые здания, а сделать так, чтобы каждый житель, даже в самой отдаленной деревне, имел доступ к качественной медицинской помощи, не тратя часы на дорогу в районный центр. Приоритет отдается современным проектам, где продуманы условия работы для врачей и медицинского персонала, а также комфорт пациентов, включая маломобильные группы населения.

Одним из показательных примеров этой работы стало начало строительства новой врачебной амбулатории в селе Максимовка Сандыктауского района. Этот объект призван решить многолетнюю проблему доступности медицинских услуг сразу для десяти населенных пунктов: самой Максимовки, Владимировки, Спасского, Дорогинки, Богородки, Красной Поляны, Петриковки, Арбузинки, Нового городка и аула Мадениет. В зоне обслуживания будущей амбулатории проживает почти четыре тысячи человек.

"Новая амбулатория будет представлять собой современное одноэтажное кирпичное здание, рассчитанное на 25 посещений в смену. Здесь разместятся регистратура, зона ожидания, аптечный киоск, кабинет фельдшера, процедурный и прививочный кабинеты, смотровая, помещение для забора анализов, стерилизационная и комнаты для хранения медикаментов. В проекте предусмотрены пандусы, широкие коридоры, санузлы для людей с ограниченными возможностями, полы без порогов и перепадов", – рассказал начальник участка ТОО "Ел-курылыс" Баглан Кусаинов.

Работать в амбулатории будут 15 медицинских специалистов, что позволит значительно повысить оперативность и качество оказания помощи.

"Я уже много лет на пенсии и хорошо знаю, как трудно в нашем возрасте ездить за медицинской помощью в район. Иногда и погода подведет, и автобус не ходит, а здоровье ждать не может. Когда услышала, что у нас строят новую амбулаторию, прямо на душе стало легче. Будут свои кабинеты, процедуры, врачи – не нужно будет мчаться за десятки километров. Для нас, пожилых, это очень важно. Думаю, и молодежь, и семьи с детьми почувствуют разницу, ведь все самое необходимое будет под рукой", – поделилась сельчанка Зоя Мячик.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Важно, что строительство амбулатории в Максимовке – не изолированная инициатива, а часть комплексного подхода. В регионе параллельно ведется работа над другими объектами: в городе Степняк подходит к завершению строительство медицинского комплекса, объединяющего поликлинику на 200 посещений и больницу на 45 коек. Это современное здание площадью более 10 тысяч квадратных метров будет оснащено оборудованием для проведения маммографии, флюорографии, физиотерапии, а также хирургическими блоками с двумя операционными.

"В 2025 году в области также будут завершены девять сельских объектов здравоохранения, шесть из которых возводятся за счет возвращенных активов. Параллельно идет капитальный ремонт пяти действующих медицинских учреждений. Эти меры направлены на устранение дефицита медицинских кадров и оборудования, а также на создание условий, которые позволят врачам эффективно работать, а пациентам – получать своевременное лечение", – рассказал исполняющий обязанности руководителя Управления строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области Азамат Байкуанышев.

Для местных жителей это означает, что помощь можно будет получить в шаговой доступности, а для врачей – современное рабочее место с полным набором необходимых условий. И чем больше подобных объектов появится в Акмолинской области, тем ближе станет цель – равный доступ к качественной медицине для всех, независимо от места проживания.