Тарифы на электроэнергию вырастут в Алматы и Алматинской области

С 1 июня 2025 года в Алматы и Алматинской области запланировано введение новых тарифов на электроэнергию, сообщает Zakon.kz.

Об этом уведомил филиал АО "Алатау Жарык Компаниясы" – "Энергосбыт". Публичные слушания по повышению прошли 15 мая 2025 года.

"В ходе проведения публичных слушаний потребителями заданы интересующие вопросы, представителями Департамента (Комитета по регулированию естественных монополий по Алматы. – Прим. ред.) и филиала АО "Алатау Жарық Компаниясы" – "ЭнергоСбыт" даны соответствующие разъяснения. С учетом замечаний и предложений участников публичных слушаний решение департамента будет принято в установленные законодательством сроки", – говорится в сообщении департамента.

Проект предлагаемых тарифов на электроэнергию, дифференцированных по группам потребителей и нормам потребления, выглядит так:

Предельная цена – 38,66 тенге/кВтч без учета НДС (сейчас – 27,59 тенге без НДС).

По нормам потребления (тенге/кВтч без НДС):

1-го уровня – 26,80 тенге/кВтч (сейчас 25,06);

2-го уровня – 35,42 тенге/кВтч (сейчас 33,11)

3-го уровня – 44,28 тенге/кВтч (сейчас 41,39).

По категориям потребителей (тенге/кВтч без НДС):

1-я группа: бытовые потребители, использующие электрическую энергию для собственных бытовых нужд (не использующие тарифы, дифференцированные в зависимости от объемов потребления), – 29,52;

2-я группа: потребители, использующие электрическую энергию не для бытовых нужд, – 38,66;

3-я группа: юридические лица, финансируемые из государственного бюджета, – 111,72.





"Данный проект уровня предельного тарифа не является окончательным. Согласованный уровень предельного тарифа будет опубликован после проведения экспертизы со стороны ДКРЕМ по Алматы и Алматинской области", – отметили в "Алатау Жарык Компаниясы".

Ранее тарифы на электроэнергию повышали в Алматы в конце 2024 года.

О том, что важно знать о дифтарифах на электроэнергию, можно прочитать здесь.

